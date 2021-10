ČEKAJU NAS MINUS I SNEG: Poznati meteorolog dao kompletnu vremensku prognozu za vikend i narednu nedelju!

Preko regiona će se danas premeštati hladan front na kome je došlo do razvijanja vrlo slabog sekundarnog ciklona koji će se zajedno sa frontom premeštati na jugoistok, stoji u prognozi.

U toku dana na zapadnim, severozapadnim, jugozapadnom, središnjim i severnim predelima regiona oblačno i hladnije uz povremenu kišu, dok će južnije i istočnije veći deo dana biti suv i relativno topao uz umerenu oblačnost. Posle podne i uveče i nad ovim predelima kiša ili pljuskovi, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo.

Tokom dana vetar uglavnom slab, a uveče na severu regiona biće prolazno pojačan severni. U toku drugom delu noći ka suboti i u subotu prepodne nad zapadnim, severozapadnim i severnim predelima prestanak padavina uz delimično rezvedravanje, dok će na jugoistoku reigona biti oblačno uz kišu mestimično.

Na planinama preko 1.000 metara nadmorske visine biće uslova za susnežicu ili sneg. Do subote uveče nad najvećim delom regiona prestanak padavina uz delimično rezvedravanje. Dnevni maksimum od oko 9 stepeni na krajnjem severozapadu, a 21 stepen na krajnjem jugoistoku regiona. Za vikend hladnije uz maksimume od 8 do 13 stepeni Celzijusa. Nedelja donosi pretežno sunčano i prohladno vreme uz moguću pojavu magle.

Početklom naredne nedelje jutra vrlo hladna i nad velikim delom regiona će biti mrazeva, makar i prizemnih, dok u planinskim kotlinama može biti mraza i do -5 stepeni Celzijusa. Tokom dana malo do umereno oblačno i pretežno suvo od ponedeljka posle podne do srede u košavskom području vetrovito uz jak jugoistočni vetar dok će duž severnog Jadrana biti jake bure.

Pojačanje vetra će biti posledica formiranja ciklona daleko od nas, negde nad Sicilijom koji će ovom ostrvu i jugu Italije doneti jake nepogode i vrlo obilne padavine. Ciklon će biti predaleko da bi konkretnije uticao na vreme iznad nas i samo ponegde pri obali Jadrana može biti slabe kiše, dok će pojačanje vetra uslediti kao posledica razlike u vazdušnom pritisku između anticiklona koji će jačati nad istokom Evrope i ciklona nad jugom Italije.

Kada ovaj ciklon u sredu počne da slabi, vetar će takođe oslabiti. U drugom delu naredne nedelje i dalje suvo ali polako sve toplije uz maksimume koji će se za naredni vikend verovatno kretati od 11 do 16 stepeni Celzijusa, što je iznad proseka. Noću i dalje hladno, ponegde uz pojavu magle koja se negde može duže zadržati donoseći tmurno i hladnije vreme.

Za sada dugoročne simulacije nemaju najavu za bilo kakvu bitnu izmenu prognoze, barem do oko 07.11. a potencijano i duže. Sa jačanjem ciklonskih aktivnosti nad atlantikom sledi uspostavljanje jakog zonalnog strujanja koja će zapadu Evrope donositi jak vetar i česte padavine, ali nad našim delom Evrope sledi dominacija anticiklona uz suvo i toplo vreme osim u predelima gde bude dužeg zadržavanja magle. Sumirano, posle hladnijih dana koji su pred nama od 29.10. sledi duži suv i relativno topao period.

Kurir.rs/Mondo