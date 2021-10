Rak dojke može se javiti bilo kada, u bilo kom životnom dobu i kod žena i kod muškaraca, s tim što je dominantno bolest žena, nove terapijske procedure omogućavaju ne samo mogućnost izlečenja nego i bolji kvalitet života i očuvanje telesnog integriteta žene.

O ovoj temi za Kurir je govorila dr Ivana Minić, medikalni onkolog Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Naime, Srbija dočekuje 24. oktobar - Svetski dan borbe protiv raka dojke, sa preko 4.600 novoobolelih osoba na godišnjem nivou.

Rak dojke je najčešći malignitet žena, globalno posmatrano, čini više od 20 odsto svih dijagnostikovanih maligniteta ženske populacije, sa visokim procentom smrtnosti. U našoj zemlji premine prosečno 1.500 pacijentkinja godišnje.

Po smrtnosti smo, uz Crnu Goru, na samom vrhu u Evropi.

- Razlog visoke smrtnosti u Srbiji je, između ostalog, i postavljanje dijagnoze karcinoma dojke u kasnijim stadijumima, preko 10% u metastatskoj fazi bolesti. Praksa ukazuje da se samo kod 20% žena dijagnostikuje rak dojke dok je manji od 2 cm. To nas obavezuje da, kao društvo i kao medicinski radnici, moramo još mnogo da radimo na podizanju svesti ljudi o ovoj bolesti, preventivnim pregledima, važnosti samopregleda... Ne može se izostaviti ni promena životnog stila, smanjenje loših navika, izbegavanje višesatnog sedenja, nedovoljna fizička aktivnost, gojaznost, pušenje, psihofizičko stanje čoveka, zagađenost vazduha... Sve su to faktori koji utiču na stepen izlečenja.

foto: Zorana Jevtić

Koje su grupe žena najrizičnije i koliki rizik za oboljenje nosi genetika?

- Karcinom dojke je multifaktorska bolest, što znači da nemate jedan razlog koji dovodi do nastanka. Uzrok pojačanog obolevanja se krije u faktorima rizika poput godina starosti, jer sa starenjem se povećava verovatnoća dobijanja karcinoma dojke, potom pozitivnoj porodičnoj anamnezi, ranijim bolestima dojke, hormonskim faktorima kao što su rana prva menstruacija, kasno ulaženje u menopauzu, prvi porođaj u kasnijem životnom dobu, nekontrolisana primena hormonske terapije (kontraceptivna terapija i terapija u postmenopauzi), pa do faktora okoline, gde se izdvajaju gojaznost, način ishrane, fizička neaktivnost, alkohol, pušenje, izloženost zračenju, stres... Rak dojke može se javiti bilo kada, u bilo kom životnom dobu, i kod žena i kod muškaraca, s tim što je rak dojke dominantno bolest žena. U 50% svih novodijagnostikovanih slučajeva rak dojke se javlja u starosnoj grupi žena od 50. do 69. godine starosti. Posebni izazovi u dijagnostikovanju i lečenju karcinoma dojke su kod naših starijih pacijentkinja. Trenutno, naša najstarija pacijentkinja je 1926. godište.

A kod mlađih osoba?

- Pre 35. godine starosti rak dojke je redak, manje od 5% obolelih. U ovoj grupi pacijentkinja rak dojke je često povezan sa postojanjem genskih mutacija i pozitivnom porodičnom anamnezom i iz tog razloga je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije posvećena posebna pažnja ovim ženama s obzirom na to da njihova životna dob nameće brojne izazove. Omogućeno je testiranje na štetne mutacije povezane sa karcinomom dojke, dajemo odgovore o očuvanju plodnosti, pružamo lečenje pacijentkinjama kod kojih je dijagnostikovan karcinom dojke u trudnoći...

Koliko je napredovalo lečenje u odnosu na period od, recimo, pre 30 godina i koliko procenata pacijentkinja, zahvaljujući tome, danas može biti trajno izlečeno?

- Onkologija je grana medicine koja se najbrže razvija u poslednjim decenijama. Lečenje karcinoma napreduje svakih šest do 12 meseci, tako da se protokoli za lečenje stalno unapređuju. Starim, proverenim lekovima i terapijskim protokolima se pridružuju novi lekovi i protokoli koji omogućavaju bolje lečenje. Medicina zasnovana na dokazima u onkologiji je našla puno uporište. Nove terapijske procedure i vidovi lečenja omogućavaju ne samo bolje preživljavanje i mogućnost izlečenja nego i bolji kvalitet života i očuvanje telesnog integriteta žene. Danas, zahvaljujući razvoju i nauke i tehnologije, imamo veći uvid u genezu bolesti, bolje dijagnostičke metode i, ono što je najvažnije, razvijanje ciljane terapije prilagođene pacijentu. Kada je reč o izlečenju, mnogo varijabli određuje taj procenat, ali najvažniji je podatak koliko je rano zloćudna promena uočena, odnosno u kom stadijumu bolesti je dijagnostikovana i koja je vrsta tumora. Vreme postavljanja dijagnoze je naš i najveći saveznik i najveći protivnik - što se pre bolest uoči, lakše se i bolje leči i obrnuto. Zato je izuzetno bitno da stalno ističemo važnost prvo samopregleda, a onda redovnih periodičnih ciljanih pregleda specijaliste i obavezne mamografije posle 45. godine života.

Saznanje da se boluje od raka dojke je ogroman šok, koji sa sobom nosi psihički pad i emotivnu ranjivost. Kolika je uloga porodice tokom terapije?

- Kada se javi karcinom dojke, tog časa počinje potpuno drugačiji način života i za tu osobu i za njeno okruženje. Nakon početnog šoka, koji je nekad i parališući, dolazi do prihvatanja dijagnoze i suočavanja s njom. Ljudi različito reaguju i potrebno im je različito vreme za prihvatanje istine. Na tom putu najveću ulogu imaju najbliži, ali i medicinsko osoblje. Često volim da sa svojim pacijentima postignem dogovor da se oni bave sobom i svojim životom, a ja ću se baviti karcinomom dojke. Najvažnije je da se ne živi bolest, nego život u svoj svojoj punoći. Iako mi lečimo jednu osobu, bolest ne dobija samo pacijent, već cela porodica. Podrška, vera, ljubav, strpljenje i ohrabrivanje ključan su deo izlečenja. Najveći problem kod ove bolesti je što ona dolazi iznenadno, a lečenje je proces i traje dugo. Lečenje karcinoma dojke nije samo primena terapije, zračenja ili operacija, već promena čoveka, životnih navika i stavova. Pobednici su oni koji shvate lepotu života i ne podlegnu uticajima stresa i neizvesnosti.

Ali nema uvek te podrške okoline...

- Nažalost, neki ljudi nisu spremni da se uhvate ukoštac s bolešću, bilo da se radi o pacijentima ili o njihovoj porodici. To jeste tužno, ali i otrežnjujuće. Mnoge moje pacijentkinje kažu da im je period lečenja pomogao da "poslože" svoj život ponovo, da ga "očiste" od ljudi koji samo uzimaju energiju i da se okrenu ljudima i stvarima koje im upotpunjuju život. U Srbiji postoje i mnoga udruženja za borbu protiv raka dojke, što je takođe jedan od načina da se žene sa istom bolešću povežu i podele svoja iskustva.

Imunizacija Sve vakcine su dobre za onkološke pacijente Kada onkološki pacijenti treba da prime vakcinu? Smeju li da je prime? - Onkološki bolesnici nisu u povećanom riziku od zaražavanja, ali su u povećanom riziku od razvoja težih kliničkih slika kovid 19 infekcije i samim tim smrtnog ishoda. Njihov imunitet je u startu oslabljen, a dodatno je narušen aktivnim onkološkim lečenjem. Apsolutno sve odobrene vakcine su pogodne za onkološke pacijente i preporuka je svih svetskih centara za lečenje karcinoma, a i naša preporuka, da se pacijent vakciniše.

Podrška Psiholozi pomažu u teškim trenucima Postoje li psiholozi na Institutu kojima se pacijentkinje mogu javiti u trenucima krize ili broj telefona na koji mogu dobiti stručnu podršku? - Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije postoje psiholozi koji pružaju individualnu stručnu podršku pacijentkinjama koje prolaze kroz težak period lečenja. Pored psihologa, imamo i nutricioniste i fizioterapeute koji su tu za naše pacijente. Detaljne informacije se mogu pronaći na sajtu Instituta www.ncrc.ac.rs ili dobiti na broj telefona 011/2067 158.

Činjenice o raku dojke - Rak dojke čini više od 20% svih maligniteta kod žena - Jedna od osam žena može očekivati da će dobiti rak dojke - Godišnje se u svetu registruje više od 1,5 miliona novih slučajeva bolesti - 500.000 smrtnih ishoda se beleži na godišnjem nivou u svetu - U Srbiji se otkrije godišnje oko 4.600 novoobolelih osoba - Prosečno 1.500 pacijentkinja premine na godišnjem nivou - Sa Crnom Gorom smo u samom vrhu po smrtnosti u Evropi - Na 12. smo mestu među 40 evropskih zemalja po broju novoobolelih

Kurir.rs / Aleksandra Kocić