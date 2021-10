DETALJI NAPADA NA EKIPU HITNE POMOĆI: Pacijent vikao da su MASKE GLUPOST, da su lekari botovi, a onda izvadio NOŽ!

Pacijent u Beogradu napao je jutros nožem ekipu Hitne pomoći u Beogradu nakon što ga je medicinski tehničar zamolio da stavi masku.

Do napada je došlo u ulici Despota Stefana oko 5 sati, ekipu na terenu su činili tehničar Rajko Mirković i dr Vesna Subotić, a dr Ivana Stefanović, iz Hitne pomoći ispričala je za Kurir sve detalje ovog uznemirujućeg incidenta.

foto: Printscreen/RTS

- Pacijent je dva puta zvao hitnu pomoć. Prvi put je dobio savet, ali, drugi put kada je zvao, lekar na centrali 194 je procenio da savet nije dovoljan i da ekipa treba da izađe na teren. Poziv je primljen u 4.37 sati i ekipa je nešto pre 5 sati bila na pozivu. U pozivu je rečeno da pacijent ima bol u grudima, da je već ranije imao jedan infarkt. Ekipa je došla, i dok mu je doktorka merila pritisak, pacijent je počeo da kašlje. Tehničar ga je zamolio da stavi masku - priča dr Stefanović.

U tom trenutku u stanu se nalazio i sin pacijenta koji je imao masku. Međutim, pacijent nije želeo da posluša savet zdravstvenih radnika čiju je pomoć sam tražio. Počeo je verbalno da ih maltretira.

- Govorio im je svašta - da su ovakvi i onakvi, da su maske glupost, da su botovi... Ekipa na to nije reagovala, pokušali su da ga umire i ponovili da stavi masku. A onda je on u nekom trenutku otprilike rekao: "Daj mi nož sve da ih pobijem!". Onda se sagnuo i od nekud izvukao nož i krenuo na njih. Tehničar ga je uhvatio za ruke, uspeo da skloni doktorku i da mu oduzmu oružje. Pozvali su MUP i izašli, a načelnica je pacijenta ponovo pozvala i pitala ga da li treba da dođe druga ekipa. On je to odbio - objašnjava doktorka.

Nije poznato da li je ovaj pacijent vakcinisan, ali, sudeći po svemu, najverovatnije nije.

Dr Srefanović kaže da su doktorka i tehničar još uvek vrlo uznemireni i pod stresom.

foto: Privatna Arhiva

- Šta bi bilo da tehničar nije bio tako sposoban, sa prosto tako nečim herojskim u sebi i da je umesto njiga bila, na primer, medicinska asestra koja možda fizički nije toliko spremna... - pita se naša sagovornica i dodaje da svako može da veruje u šta hoće, ali da kada pozove državnu službu, mora da poštuje propise javnog zdravlja koji važe za sve.

- Nedopustivo je da zdrtavstveni radnik radi svoj posao i da za to bude napadnut. Ne postoji nijedan razlog da nekog napadnate nožem. Niko nema pravo ni verbalno da ga ugrožava ni da atakuje na njegovu bezbednost, to je aksiom - kaže dr Stefanović i dodaje da svaki lekar u svom veku doživi bar jedan napad. Takvih napada, kako kaže, nije bilo kada je epidemija korone tek počela i kada su za lekare bili organizovani aplauzi. Danas je to drugačije.

- Ljudi nas vređaju na najstrašniji način. Bila sam prisutna kada je pacijent tražio od doktorke da pošalje hitnu pomoć kako bi ga odvezla u dom zdravlja da mu se izmeri temperatura, jer nema toplomer - kaže ona i dodaje da je užasno veliki pritisak na Hitnu pomoć, koja prima između 1.800 i preko 2.000 poziva za 24 sata.

Kurir.rs/R. K.