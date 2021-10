DUHOVNO SU ZAPUŠTENI ONI KOJI SLAVE NOĆ VEŠTICA! Kulturolog šokirao izjavom: PRIZIVAJU ZLO NA SEBE

Godinama se za Noć veštica polemiše o tome da li naša kultura treba da imitira Zapad, pa se mladima često nameće pitanje zašto umesto naših slava i praznika biraju maskenbal?!

Kulturolog dr Jovan Janjić kaže da je po Vukovom rečniku veštica žena koju je zaposeo đavolski duh. Slaveći ovakav praznik oni koji to rade prizivaju zlo.

"Neko će reći, da to je kul, slaviti Noć veštica. Nije to nikako kul, to je duhovno podaništvo. To pokazuje našu, ustvari ne našu, nego ljudi koji to slave, duhovnu zapuštenost, jer ljudi ne shvataju da ustvari oni time, slaveći noć veštica i takve stvari, oni ustvari prizivaju zlo na sebe, jer imajmo u vidu, misli su energija", tvrdi kulturolog.

I mnogi prolaznici koje smo anketirali slažu se sa kulturologom Janjićem.

"Ja slavim 1. novembar, prekosutra, Dan oslobođenja Beograda. A Noć veštica, ni Noć veštica, ni Svetog Luku", "Sveti Luka. Zašto? Zato što sam vernik. Noć veštica treba da slave na Zapadu, a mi treba da slavimo naše slave", rekli su oni koji dele mišljenje kulturologa.

Međutim, ima i onih koji se ne slažu.

"Pa po meni Noć veštica, ali ako neko hoće i Svetog Luku može da obeleži", "To je meni jednostavno interesantno, lepo u ova tmurna vremena. Noć veštica mi mnogo više znači nego neki izmišljeni "Sveti Luka", navela je gospođa. (Kurir.rs)

