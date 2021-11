PROFESOR MILOŠ KOVIĆ: Progone me sa Filozofskog fakulteta jer sam protiv "haške" i "NATO istine"!

Stransparentom „Nije filozofski ćutati - Nepristrasna komisija za profesora Kovića“, grupa studenata okupila se juče na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu u znak podrške profesoru Milošu Koviću, kome preti izbacivanje s fakulteta.

Ovaj skup organizovali su studenti zbog situacije u kojoj istoričar Miloš Ković tvrdi da grupa profesora predvođena Nikolom Samardžićem čini sve da on ne bude izabran u zvanje redovnog profesora, iako za to ispunjava sve uslove. On smatra da je reč o političkom obračunu i progonu, da je nepodoban zato što je protiv „haške“ i „NATO istine“ i zato što se bori za to da studenti uče pravu istoriju, kakvu nalažu nauka i struka.

Ković je pre skupa poručio da je lopta u dvorištu dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija i da je na njemu da odluči da li će učestvovati u političkom progonu, iako je njegova obaveza da brani prava zaposlenih. On je rekao i da postoji interesna grupa koja je na ovaj način već izbacila troje kolega s Filozofskog fakulteta i da traži da prestane diskriminacija, naglasivši da ima pravo, kao i sve druge kolege, na objektivnu, stručnu i nepristrasnu komisiju koja će odlučiti o njegovom izboru u zvanje redovnog profesora.

Filozofski fakultet se ovim povodom oglasio saopštenjem u kojem uprava „odlučno odbacuje politizaciju procedure za izbor u nastavno zvanje“ i „optužbe da se prof. Koviću zbog njegovih političkih stavova onemogućava napredovanje“. Kako navode, fakultet ne treba da bude uvučen „ni u čije političke ili privatne obračune, jer takvo ponašanje ne dolikuje nijednom, a kamoli najstarijem fakultetu Univerziteta u Beogradu“.