DR KON DOBIO OBEZBEĐENJE: Rekli su mi da je ispred marica! Svi zdravstveni radnici su poniženi u ovakvoj situaciji

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon rekao je da je dobio policijsko obezbeđenje nakon protesta antivaksera ispred njegovog stana.

- Nikada neću zaboraviti to što su demonstranti protiv kovid propusnica ispred moje zgrade uzvikivali "Mengele, Mengele". To su zabludeli ljudi koji su naopakih doživljaja svega - rekao je dr Predrag Kon govoreći još jednom o pretnjama s društvenih mreža i dolasku antivaksera ispred stana prošle nedelje.

Dodao je da su to "zabludeli ljudi koji su naopakih doživljaja svega".

Mimoišao sam se s njima. Da li bih izašao? Sve zavisi, ja moram da računam i na svoje zdravlje, teško da bih se uzdržao da ne izađem, još veća patnja bi to bila za moju porodicu. Mislim da je policija odradila svoj posao i ja im zahvaljujem. Odmah idemo u neku politizaciju, zašto neko nije uhapšen nije to pitanje za mene. Nije ovo počelo od juče, nije od tog dana“, rekao je dr Kon za N1 u emisiji "Persona non grata".

Navodi i da se u medijima mesecima govori protiv Kriznog štaba.

- Uvek je dobra kritika, postavlja se tu pitanje načina i korišćenja određenih termina. I zašto se dešava ovaj krešendo ispred moje kuće i kuće profesora Tiodorovića. Postoji jedna fama – kontradiktorne izjave. Šta je kontradiktorno? Da li vi mislite da ja radim dobar posao? Ja sam svoj život predao, moje zdravstveno stanje je fragilno, ja sam sve dao što sam mogao, spreman sam da se žrtvujem. Dobio sam obezbeđenje, s tim da mi niko nije javio, nego mi je porodica rekla da je ispred marica - rekao je dr Kon.

O zahtevima za svoju smenu, rekao je:

- Ja ne mogu da siđem s tog broda ukoliko mi neko ne kaže. Sa njim tonem i ja. Ja se ne udaljavam od toga. Kako da izađem, na koji način da pogledam u ljude posle?! Svi zdravstveni radnici su poniženi u ovakvoj situaciji, to sam rekao javno i to govorim na Kriznom štabu. Ovo je krajnje ozbiljna borba - rekao je on.

