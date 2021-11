NOVA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA: Da li kovid propusnice daju efekte i šta će biti sa raspustom? Medicinski deo traži POOŠTRAVANJE MERA!

Nova sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa zakazana je za danas u 15.30 sati, a pored analize epidemiološke situacije, struka će raspravljati i o novim pooštrenim merama.

Lekari iz medicinskog dela Kriznog štaba na poslednje dve sednice insistirali su na pooštravanju mera, kako bi se zaustavilo širenje virusa. Tražili su uvođenju kovid propusnica, da se objektima uslužnih delatnosti, koji nisu od esencijalnog značaja, radno vreme skrati do 17 sati, da se smanji dozvoljen broj ljudi na jednom mestu sa 500 na pet.

Medicinski deo štaba, takođe, traži da se da se ograniče kontakti.

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon rekao je pre nekoliko dana da struka traži skraćenje radnog vremena do 17 sati i da je cilj smanjenje kontakata.

- Jedini rezultat je sinergično sprovođenje raspusta koji bi sa dva vikenda trajao 9 dana i uvođenje 24 sata kovid propusnica da se ne bi okupljala ta ista mladež. Cilj je smanjenje kontakata i da nema prelivanja u škole i vraćanja toga nazad. Sa druge strane to je jedna mogućnost. Mi tražimo i više od toga, da skraćenje radnog vremena bude do 17 sati, pa onda vakcinacija - kazao je dr Kon.

On je nakon sastanka sa načelnicima Školskih uprava rekao da će biti još razgovora o merama.

- Smatramo da je hitno neophodno da budu rigoroznije mere. Nemamo vremena da se vraćamo. Ove mere što sada pričamo poslate su u prvoj polovini aprila. Konačna odluka je na Vladi Srbije - istakao je on u razgovoru za TV Prva.

Da će biti nekih promena na sledećoj sednici ukazuje i izjava ministra zdravlja dr Zlatibora Lončara, koji je izjavio da epidemiološka situacija u Srbiji nije nimalo naivna, i najavio sednicu za ovu nedelju.

- Uveravam građane da ćemo uraditi sve da se smanji broj ljudi u bolnicama i na respiratoru. Bolnice su nam potrebne i za druge pacijente, osoblje i lekari su premoreni, predugo ovo traje. Siguran sam da ćemo doneti mere u interesu svih, pre svega da zaštitimo živote građana i da pomognemo zdravstvenom sistemu – izjavio je ministar.

Kovid propusnice 24 sata

Mera koja je uvedena u novom talasu virusa korona, koji je počeo još u avgusta, bila je uvođenje kovid propusnica u sve ugostiteljske objekte posle 22 sata. Nova mera primenjuje se od 23. oktobra.

Šta je kovid propusnica? Validna kovid propusnica podrazumeva potvrdu o primljenoj vakcini. Za one koji nisu vakcinisani važeći kovid sertifikat je i negativan PCR test ne stariji od 72 sata, negativan antigenski test koji nije stariji od 48 sati. Kovid propusnica može biti i potvrda o preležanoj koroni koja nije starija više od sedam meseci, kao i potvrda o pozitivnom testu na antitela (IgG), ne stariji od tri meseca koji je urađen u državnoj laboratoriji. Kovid propusnica nije potvrda koja se dobija nakon vakcinacije, već digitalni zeleni sertifikat koji se može dobiti preko eUprave u elektronskom obliku. Za one koji nisu vešti sa tehnikom, digitalni zeleni sertifikat mogu dobiti i na šalterima Pošte.

Nakon uvođenja kovid propusnica koje važe za ugostiteljske objekte od 22 časa, članovi Kriznog štaba, epidemiolozi i prof.dr Branislav Tiodorović i dr Predrag Kon, izjasnili su se da bi trebalo da važe celodnevno.

Doktor Kon je nedavno za Blic ponovio da se značajnije poboljšanje epidemiološke situacije u Srbiji ne može očekivati "sve dok se ne uvedu nove restriktivne mere i poveća obuhvat vakcinacije".

Njegov kolega dr Branislav Tiodorović rekao je da će se verovatno razgovarati o pooštravanju mera i da će predložiti da kovid propusnice važe duže u ugostiteljskim objektima, ali i na nekim drugim mestima.

Njegova ideja je da njihova primena bude proširena u bar još dve situacije:

"To će biti neophodno za tržne centre i za veća okupljanja. Mi smo predlagali da se smanji broj ljudi koji se mogu okupljati. Moramo da stanemo i da razmislimo da li je normalno organizovati svadbe, žurke i prosleve u trenutku kad imamo visok trend novozaraženih i umrlih. Prema tome, moraju se mere pooštriti", poručio je on.

Zatvaranje svih radnji u 17.00

Zatvaranje svih radnji u 17 časova, osim prehrambenih prodavnica, apoteka i pumpi, još jedna je od mera o kojoj se govorilo.

- Medicinski deo Kriznog štaba tražio je i da 10 dana bude skraćeno radno vreme svih objekata, osim apoteka, marketa i pumpi - izjavio je nedavno dr Predrag Kon za Euronews.

Dakle, ova mera bi bila na snazi 10 dana, a da li je realno da bude uvedena sada, kako "Blic" nezvanično saznaje "u ovom trenutku ova opcija najverovatnije neće biti u igri".

Vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija

Doktor Kon je naglasio da je vakcinacija prosvetnih radnika bitna i da je traženo da bude obavezna vakcinacija još u aprilu.

On kaže da to pitanje prati svaku sednicu Kriznog štaba jer nije dovoljan obuhvat u nekim službama.

- Obavezna vakcinacija je odluka države, ona je još uvek preporuka. Hoću da kažem da su lekari vakcinisani skoro 90 procenata, a u kovid bolnicama i mnogo više od toga - kazao je Kon.

Epidemiolog kaže da je vakcinacija prešla preko 50 odsto među punoletnima, a da je cilj podignut na 80 odsto.

- U samo startu se očekivalo da će 50 odsto biti dovoljno, ali se posle utvvrdilo da vakcina ne daje toliko jak imunski odgovor - kazao je on.

Produženi raspust

Prema dosadašnjim izjavama, ono što je izvesno je mini jesenji raspust koji bi trajao od 6. do 15. novembra. Naime, Tim za škole, koji se prošle nedelje sastao u proširenom sastavu, preporučio je Kriznom štabu da se ne uvodi onlajn nastava na nivou Srbije.

Umesto toga, preporuka Tima za škole je bila je da se produži jesenji raspust, koji će u tom slučaju umesto planirana četiri dana trajati 9, i obuhvatiti dva vikenda i pet radnih dana.

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je oko 5.000 đaka trenutno zaraženo virusom korona i potvrdio da se za sada ne razmišlja o potpunom prelasku na onlajn nastavu, ali da će se pratiti epidemiološka situacija i u skladu sa tim doneti odluka.

- Kriterijumi koji će uticati odluku da li da se potpuno pređe na onlajn su broj zaraženih, vakcinisanih i testiranih u jedinicama lokalne samouprave - naveo je Ružić.

Šta će biti sa zimskim raspustom?

Na Kriznom štabu bi takođe moglo da se raspravlja o pomeranju zimskog raspusta na početak decembra. O ovom predlogu govorio je prošle nedelje i dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba.

- O tome se razmišlja. Naravno, prvo i osnovno je gledati zdravlje dece. To je najvažnije. To pitanje je bilo na Kriznom štabu, rečeno je da će se o tome još raspravljati i to je normalno na dnevnom radu - kazao je on.

Ukoliko i bude pomeranja zimskog raspusta, to ne bi bilo prvi put. Tako je i lane raspust bio iz jednog dela umesto razdeljen i trajao je od 21. decembra do 18. januara. Izuzetak su bili učenici u Vojvodini koji su već imali i planirano spojen raspust. Ono što bi olakašalo ovu odluku jeste i činjenica da je školskim kalendarom već spojen zimski raspust za celu Srbiju i trebalo bi da bude od 30. decembra do 23. januara.

