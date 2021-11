DR KON O MERAMA O KOJIMA ĆE SE RASPRAVLJATI: Tražimo SKRAĆENJE radnog vremena do 17 sati! Cilj je smanjenje kontakata

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon rekao je danas da struka traži skraćenje radnog vremena do 17 sati i da je cilj smanjenje kontakata.

- Jedini rezultat je sinergično sprovođenje raspusta koji bi sa dva vikenda trajao 9 dana i uvođenje 24h kovid propusnica da se ne bi okupljala ta ista mladež. Cilj je smanjenje kontakata i da nema prelivanja u škole i vraćanja toga nazad. Sa druge strane to je jedna mogućnost. Mi tražimo i više od toga, da skraćenje radnog vremena bude do 17 sati, pa onda vakcinacija - kazao je dr Kon.

On je nakon sastanka sa načelnicima Školskih uprava rekao da će biti još razgovora o merama.

- Smatramo da je hitno neophodno da budu rigoroznije mere. Nemamo vremena da se vraćamo. Ove mere što sada pričamo poslate su u prvoj polovini aprila. Konačna odluka je na Vladi Srbije - istakao je on u razgovoru za TV Prva.

O ivermektin grupi

"Po zakonu o lekovima što nije registrovano za lečenje ljudi, ne sme ni da se koristi za ljude. Sve dalje o leku ivermektin odbacujem kao malo verovatno. Ništa ne može da zameni vakcinaciju, to je doktrina - naveo je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon koji je naveo da o tome treba da govori ALIMS.

On je kazao da postoji tim lekara koji se bavi lečenjem i protokolima.

- Ako se izađe iz toga ulazi se u prostor koji nije legalan. Pitao sam pre godinu dana naše lekare koji su rekli da je lek u eksperimentalnoj fazi da nema dejstva.

Vakcinacija

Kon je naglasio da je vakcinacija prosvetnih radnika bitna i da je traženo da bude obavezna vakcinacija još u aprilu.

On kaže da to pitanje prati svaku sednicu Kriznog štaba jer nije dovoljan obuhvat u nekim službama.

- Obavezna vakcinacija je odluka države, ona je još uvek preporuka. Hoću da kažem da su lekari vakcinisani skoro 90 procenata, a u kovid bolnicama i mnogo više od toga - kazao je Kon.

Epidemiolog kaže da je vakcinacija prešla preko 50 odsto među punoletnima, a da je cilj podignut na 80 odsto.

- U samo startu se očekivalo da će 50 odsto biti dovoljno, ali se posle utvvrdilo da vakcina ne daje toliko jak imunski odgovor - kazao je on.

O pretnjama

Kon je pokazao slike sa koje pokazuju koliko dugo pretnje njemu traju.

- Došli su iz mraka, a prvi je na to pozivao dr Žujović. Pretnje su temeljno antisemitske. Ja ih sve imam i do sada ih nikada nisam pkazivao i eskalacija ide do ovoga što se desilo. To je pokazalo kako to može drastičnoo da izgleda. Ja tu nemam šta da dodam. Bia je marica ispred moje zgrade. Sada se osećam sasvim solidno - kazao je član Kriznog štaba.

