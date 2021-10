DR TIODOROVIĆ: Dobio sam sugestiju od ugostitelja da propusnice važe NON STOP! Objasnio predlog Kriznog štaba za škole i raspust

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže da članovi medicinskog dela Kriznog štaba i dalje smatraju da nije dovoljno da kovid propusnice važe samo od 22 časa, već da je potrebno da to bude 24 sata, kao i da bi trebalo da važe svuda gde su zatvoreni prostori, osim u apotekama, benzinskim pumpama i prehrambenim prodavnicama.

Ističe da za razliku od prethodnih talasa sada vrlo često cele porodice obolevaju.

"To se već vidi i mislim da su reakcije onih koji su najpogođeniji, mislim pre svega na ugostiteljske radnike, ponekad i opravdane. Ako vam neko kaže pa šta ću ja da radim u 22 sata, moraću da isterujem ljude koji će biti protiv toga, bolje je, ipak dobio sam tu sugestiju i takav stav od onih najpoznatijih ugostitelja, da bude na 24 sata", kaže Tiodorović.

Ističe da oni jesu za to i da bi posle određenog perioda to trebalo primeniti i šire – svuda gde su zatvreni prostori, osim kada su u pitanju apoteke, snabdevanje gorivom i hranom.

Navodi da kovid propudnice nisu uvedene isključivo da bi se ljudi motivisali na vakcinaciju, ali jesu sastavni deo motivacije.

Kako kaže, prema podacima iz Doma zdravlja u Nišu, dva ili tri puta je više vakcinisanih nego prethodnih dana kada se nisu primenjivale kovid propusnice, kao i da među njima i mnogo onih koji primaju prvu dozu vakcine.

"Moram da dodam da je tu i mlađih ljudi kojima je postalo jasno da ipak ono što se koristi u najuspešnijim zemljama u Evropi, a i mi bismo voleli da budemo slični Portugaliji, Španiji, Norveškoj, Švedskoj ili Danskoj i da na taj način postignemo jedan normalniji kontrolisani uticaj na epidemiju i normalniji život", poručuje Tiodorović.

"Predlog je da ipak deca treba da idu u škole"

Kada je reč o tome kako će nastavu pohađati učenici, Tiodorović kaže da postoji predlog koji su konstituisali prekjuče i da veruje da će ga prihvatiti predstavnici Ministarstva prosvete.

"Predlog je pre svega to da ipak deca treba da idu u škole, da postoji razlika između malih osnovaca od prvog do četvrtog razreda kojima je stvarno neophodno da idu u školu i da to praktično može da fukcioniše pod uslovima koji su utvrđeni, a što se tiče viših razreda tu će se verovatno danas odlučvati na osnovu podataka kojima se raspolaže", kaže Tiodorović.

Naglašava da kod srednjoškolaca postoji odluka koja je svuda na snazi o kombinovanoj nastavi.

"Mogu reći da je to ipak dalo nekog efekta iako je ovo kratak period za bilo kakvu procenu iz prostog razloga što su ako ništa druga stvoreni uslovi da ne bude 35 učenika u odeljenju nego da ih bude polovina", dodaje on.

Na pitanje da li se razgovaralo o zimskom raspustu, ističe da jesu razgovarali o tome i da ima predloga kada bi on bio.

"Cela jedna nedelja, imate i pre toga vikend i posle toga vikend, sve skoro devet dana. Da li će biti ranije ili kasnije sredinom meseca – videćemo šta je odgovarajuće, moramo da poštujemo i ono što će reći zdravstveni radnici i sindikati i ono što misle roditelji", navodi Tiodorović.

"Mislim da imamo dogovor i stav koji će biti jedinstven gde ćemo učiniti sve da škola ipak očuva ono što je najvažnije, jer deca najviše gube ako su isključivo na onlajn nastavi iako smo u onom trenutku govorili o tome da bilo šta što se radi sa obrazovnim sistemom mora da bude praćeno merama koje primenjujemo u ukupnom društvu", naglašava Tiodorović.

foto: Shutterstock

Ističe da za razliku od prethodnih talasa sada vrlo često cele porodice obolevaju.

"Kada u porodici imate dovoljno jednog člana koji je oboleo, obole svi i to je prosto najčešća situacija posle godišnjih odmora, posle odlaska u Grčku, Crnu Goru, ali i ovde u Srbiji", rekao je Tiodorović.

O protestu ispred zgrade: To za mene predstavlja jedan užasan događaj

Na pitanje da li se oseća bezbedno nakon neprijatnosti tokom protesta kada su okupljeni došli do njegove zgrade, Tiodorović kaže da misli da to nije mesto za protest.

"Ja sam u svom gradu, sa svojim sugrađanima, komšijama, sa ljudima koji mogu uvek da mi kažu šta misle i iznenađen sam tim odnosom te manjine i ljudi koji imaju pravo da se ne slažu i da izraze svoj protest, ali mislim da mesto za protest je na nekom drugom delu gde se to obično radilo", dodaje on.

Ističe i da u velikim demonstracijama koje su bile prelomne u našem društvu nije se desilo da nekome dođu pred prozor, stan ili kuću.

"To za mene predstavlja jedan užasan događaj, ali moram da budem svestan toga da moram da zaštitim svoju porodicu svim mogućim merama", poručuje Tiodorović.

(Kurir.rs/RTS)