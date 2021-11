GDE ĆEMO ZA NOVU GODINU? CENE DO 170 €: Proslava neizvesna, a ugostitelji dali ponude! Evo da li vraćaju novac ako ne bude dočeka

Gde ćeš ili šta radiš za Novu godinu? Pitanje koje je već u ovom periodu uobičajeno, posebno za mlade.

U sadašnjoj situaciji, odgovor na njega nije ni malo lak, jer osim večite dileme s kim će se provesti taj praznik i da li će biti dovoljno novca za neke lude kombinacije, sada se nameće i pitanje da li ćemo biti zdravi i kakve će epidemiološke mere važiti u najluđoj noći.

Ipak, bez obzira na to što surova kovid realnost može da pokvari sve planove, organizatori prazničnih putovanja i ugostitelji su optimisti i spremaju se za proslavu novogodišnjih praznika.

foto: Shutterstock

Organizatori provoda za najluđu noć naglašavaju da razloga za brigu nema, te da nećete biti u minusu ukoliko već sada rezervišete provod, jer će novac svima biti vraćen ako budu donete neke restriktivne epidemiološke mere ili se zarazite korona virusom.

- Novac vraćamo ukoliko vam epidemiološke mere koje tada budu na snazi ne odgovaraju ili ne daj bože budete sprečeni zbog bolesti. Kod nas uglavnom dolaze naši stari gosti, jer znaju da je provod zagarantovan, tako da ni oni ni mi ne brinemo. Znamo da samo nepredviđene situacije na koje ne možemo lično da utičemo mogu da nas spreče da najluđu noć ne provedemo svi zajedno - kazao je vlasnik jednog popularnog restorana u Zemunu ne želeći da mu navodimo ime zbog celokupne situacije, ne samo zbog njega, već i gostiju koji dolaze u njegov objekat.

Cena dočeka u toj kafani sa neograničenim pićem i hranom biće 60 evra.

U poznatoj boemskoj četvrti Beograda Skadarliji nema još konkretnih ponuda. Kako su kazali u pojedinim restoranima, dočeka će sigurno biti, ali će svakako poštovati i ukoliko se donese odluka da ne bude proslave u zatvorenim objektima, piše Alo.

Kada je reč o cenama, kazali su da ne očekuju da bude nekih većih promena u odnosu na prošlu godinu, dodajući da sigurno neće biti ponuda koje će koštati manje od 20 evra.

A propusnice?

O kovid propusnicama ni u jednom prestoničkom restoranu niko nije želeo da komentariše, navodeći samo da oni poštuju svaku odluku koja je doneta.

- Još mnogo toga zavisi od epidemiološke situacije i broja vakcinisanih. Uzdam se u ličnu odgovornost svakog od nas da bi ovo sveobuhvatno ludilo što pre prošlo i svi se već jednom vratili normalnom životu - kazao je Ivan, konobar iz jednog restorana u centru Beograda, dodavši da su on i sve njegove kolege kompletno vakcinisani.

Oprezni u agencijama

Turističke agencije su bojažljive sa ponudama za doček Nove godine jer, kako su kazali, situacija se menja iz dana u dan. Očekuju da će konkretnije ponude imati tek u drugoj polovini novembra.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić za Alo kaže da turističke agencije uglavnom za doček Nove godine nude domaće destinacije, poznate planinske i banjske centre, jer je s putovanjima u inostranstvo situacija neizvesna.

- Ponuda će sigurno biti veća nego prošle godine, ali to ne znači da će i veći broj ljudi putovati - zaključio je Seničić, i dodao da cene novogodišnjih aranžmana neće biti promenjene i da će biti na nivou prošle i 2019. godine. On ističe da ima interesovanja stranih turista za doček u našoj zemlji ali da za to još nema zvaničnih podataka.

foto: Shutterstock

Ko hrli kod nas na slavlje:

Srpska prestonica je prethodnih godina bila izuzetno interesantna gostima iz okruženja za doček Nove godine. Najveće interesovanje pokazivali su turisti iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, kao i iz Rumunije, Mađarske i Bugarske. Prestonica je za najluđu noć bila interesantna i Kinezima, rekli su za Alo! u Turističkoj organizaciji Beograd (TOB).

Kako su naveli, i gosti iz Amerike su se vratili na listu top 10 turista koji posećuju glavni grad Srbije.

Doček od 10 do 170 evra po osobi

Na sajtovima se ponude za doček Nove godine mogu naći već od 10 evra za neka manje poznata mesta, i to samo za ulaz. Neke kafane su oglasile samo cenu rezervacije koja je 40 evra, ali ima i ponuda sa hranom i pićem i one se kreću od 50 do 99 evra, dok splavovi organizuju doček po ceni od 65 evra sa hranom i pićem. Cene ponuda za hotelski doček gde će, kako se najavljuje, pevati poznata imena estrade, kreću se od 100, 120, 130, 160, a najskuplja je 170 evra.

(Kurir.rs/Alo)