DR TIODOROVIĆ IMA SJAJNE VESTI: Bićemo slobodni za Novu godinu ako nas se još ovoliko vakciniše u novembru!

Epidemiolog Branislav Tiodorović tvrdi da bi morali da se ugledamo na visokorazvijene zemlje Evrope koje su postigle visok procenat vakcinacije jer "dok postoji gorući materijal, goreće", a ako se to ne desi stalno će mo imati novozaražene i hospitalizovane sa nesagledivim posledicama.

- Ako ne pređemo 60 odsto vakcinisanih, naći ćemo se u situaciji da je virus stalno prisutan među nezaštićenima, dolaziće do mutacija, a novi mutirani sojevi napadaće čak i vakcinisane. Dokle god postoji gorući materijal, dokle god imamo osetljive ljude, dokle god imamo nevakcinisane, svi ćemo se zaražavati, imaćemo nost-stop pozitivne, hospitalizovane i fatalne slučajeve - kaže on.

Epidemiolog ističe da je cilj da se vakciniše 80 odsto stanovništva, ali da ovim tempom to nije moguće postići.

foto: S.S.

- Cilj je imati 80 odsto vakcinisanih. Vakcinacija je jedino rešenje, zemlje sa preko 80-85 odsto uspele su da se otvore, da skinu maske, a mi sa oviom dinamikom ne možemo to da postignemo. Idelano bi bilo da to uradimo u oktobru, pa onda za Novu godinu i Božić budemo slobodni. Međutim, sprečava nas naš odnos prema vakcinaciji i merama. Lekovi o kojima se priča, da smo ih dobili ili ćemo ih dobiti, rešiće trenutno pitanje pojedinca, a ne epidemije, tu pomaže samo vakcinacija - kaže on.

Jedino rešenje epidemije je masovna vakcinacija i uvođenje obavezne vakcinacije za određenu grupu ljudi tvrdi dr Tiodorović.

- Kako doći do 80 odsto vakcinisanih? U ovom trenutku jedini izlaz mi se čini masovna vakcinacija, uvođenje obavezne vakcinacije. Dolazimo u situaciju da uvedemo obaveznu vakcinaciju kao u mnogim evropskim zemljama. Za medicinske radnike, prosvetne, za sve javne službe, opštinske, gradske, ali i za zaposlene u bankama, poštama, svim organizacijama gde cirkuliše veći broj ljudi. Međutim, takve odluke još nema - kaže on.

- Vi trenutno imate jedan izbor, da se vakcinišete i uz poštovanje mera budete veoma bezbedni ili da završite na respiratoru - zaključuje epidemiolog.

(Kurir.rs/Blic)