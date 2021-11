POŠTO KOVID PROPUSNICA: Lažne potvrde o vakcinaciji mogu se kupiti i u Srbiji?! Za domaće do 300, a za gastarbajtere 500 evra

BEOGRAD - Lažne potvrde o primljenoj vakcini protiv koronavirusa mogu se kupiti u Srbiji po ceni od 250 do 500 evra.

Pojedini građani tvrde da su njihovi rođaci, komšije i prijatelji nabavili potvrdu da su se imunizovali iako to zapravo nisu učinili, da bi zatim, na osnovu tog uverenja, potpuno legalno dobijali zeleni kovid sertifikat. To znači da mogu slobodno da putuju i posećuju ugostiteljske objekte i posle 20 časova, uprkos tome što nikad nisu primili cepivo protiv korone, piše Informer.

foto: Printscreen/RTS

Kako list saznaje, lažne potvrde o vakcinaciji mogu se nabaviti na više načina. Nekada preko samih doktora i sestara, a nekada preko posrednika koji uzimaju novac od zainteresovanog kupca i dele ga sa direktorom ustanove i sestrom koja je, navodno, dala vakcinu.

foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

Što se cena tiče, one se kreću od 250 do 300 evra za naše građane, do čak 500 evra za gastarbajtere, a ovi marifetluci uglavnom se rade u manjim mestima po Srbiji, jer na punktovima za vakcinaciju u većim gradovima uglavnom postoji interna kontrola koja je zadužena da spreči bilo kakve zloupotrebe.

Prema rečima izvora, prevare se rade uglavnom sa "Fajzerovom" vakcinom jer je ona priznata u manje-više svim zemljama.

Nadležni organi tvrde da je ovo ogroman prekršaj, koji je "za zatvor", jer na ovaj način osobe koje plate za potvrdu o vakcinaciji dovode u opasnost veliki broj ljudi. Podsetimo, prošlog petka u akciji policije pronađeno je 12 ljudi koji su imali "lažne sertifikate".

Jedna sagovornica, koja je zakleti antivakser, objasnila je da su njeni rođaci iz Švajcarske već za 500 evra po osobi uspeli da srede ovaj papir preko jednog uglednog prestoničkog instituta, i da će i ona to uraditi za svoju porodicu jer su je obavestili da je za građane Srbije čak dva puta jeftinije.

- Moja sestra je iz Švajcarske došla ovde samo da bi preuzela potvrdu da je vakcinisana, iako joj ne pada na pamet da to uradi. Lekar i medicinska sestra koji su joj to "završili" savetovali su joj da izabere vakcinu "fajzer" jer ona ima prolaz svuda. Platila je 500 evra, ali kaže da su joj rekli da je za naše građane procedura mnogo lakša i da je onda potrebno da im se da samo 250 evra po čoveku - kaže sagovornica Informera, koja je insistirala da ostane anonimna.

Iako su početkom marta na Beogradskom sajmu uhvaćena dva volontera zbog izdavanja lažnih potvrda, koordinator punktova za vakcinaciju protiv kovida-19 u Beogradu Zoran Bekić tvrdi da je to sada nemoguće.

- Takve stvari su strašne i nedopustive i direktno ugrožavaju javno zdravlje. Nakon slučajeva koji su se dogodili, sada se vrši temeljna provera i kontrola. Vakcinacija se odvija samo u jednoj hali i odgovorno tvrdim da je nemoguće da se tako nešto dogodi kod nas. Vi prvo imate doktore, pa IT stručnjake koji unose podatke, pa sestre koje daju vakcinu i zamislite da neko to radi a da na desetine njegovih kolega u hali gleda i ćuti iako zna o kakvom delu je reč. Mislim da to više nije moguće sprovesti u delo i da je sada prevelik rizik da se rade bilo kakve zloupotrebe - tvrdi Bekić za list.

Kurir.rs/Informer