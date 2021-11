KAKO ĆEMO OVE GODINE NA SKIJANJE? Sezona samo što nije počela, a ko ne poštuje propisane mere može biti udaljen sa staze

Mnogi se već pripremaju za skijanje, a ski centri skoro i da su spremni. Sezone će početi da otvaraju već u prvoj nedelji decembra, a najkasnije za oko mesec dana.

Skijaška sezona ove godine zvanično će biti otvorena na Kopaoniku od 9. do 12. decembra a nakon što ljubitelji belog sporta isprobaju staze ove planinske lepotice, nekoliko dana kasnije to će moći da urade i na Staroj planini ali i na Torniku. Po planu Skijališta Srbije, sezona bi na Staroj planini trebalo da počne u periodu od 17. do 19. decembra a na Torniku od 24.do 26. decembra.

Ono što je važno da se zna to je da će ove skijaške sezone u ova tri centra biti u funkciji 58 staza, od kojih najviše na Kopaoniku gde će skijaši moći da koriste čak 43. Na ovoj planini, skijaši ne treba da brinu i ako i ne bude snega jer je proširen sistem za veštačko osnežavanje na lokaciji Bela reka 1- Bela reka 2 - Ledenice, u dužini od 5km. Predviđena je i veza za nastavak sistema ka budućoj stazi Bela reka 3.

Pored toga, za zimsku sezonu završavaju se i prateći objekti na izlaznoj stanici gondole Brzeće-Mali Кaraman odnosno restoran i objakat za smeštaj pratećih sadržaja skijališta. Istovremeno, oni turisti koji imaju dublji džep, mogu od ove sezone da na ovu planinsku lepoticu dođu helikopterom je će imati gde da slete jer je završen heliodrom, koji se nalazi u okviru projekta "Garaža Кopaonik".

Ipak, svi koji dolaze u ski centre treba da znaju da će se zbog pandemije korona virusom, i ove sezone, kao i prethodne, Skijališta Srbije sprovoditi sve epidemiološke mere koje su propisane od strane Кriznog štaba i Vlade Republike Srbije.

- Redari Skijališta Srbije će i ove sezone kontrolisali nošenje zaštitnih maski, odnosno skijaških bandana, a uvodnicama i zaštitnim ogradama će se obezbeđivali red i socijalna distanca korisnika. Te mere su se primenjivale i tokom prošle sezone i to prilikom ulaska na žičaru ili gondolu, gde je kapacitet smanjen na pola. Na svim instalacijama se radi obavezna dezinfekcija, kao i dezinfekcija kabina gondola. Redari su imali ovlašćenja da, ukoliko skijaš ili border ne želi da poštuje propisane mere, prvo upozori korisnika, udalji iz reda za žičaru, a zatim i oduzme ski kartu ukoliko i dalje odbija saradnju. Ovlašćena lica su svakom korisniku, koji nije imao zaštitu, besplatno delila maske, odnosno skijaške bandane. Skijališta Srbije, će i tokom ove zimske sezone kontrolisati sprovođenje i poštovanje važećih mera za suzbijanje pandemije Covid19 - kažu iz Skijališta.

foto: Zorana Jevtić

Od ove sezone, Skijališta Srbije su uvela i određene novine u kategorijama ski karata, pa će svi koji žele da više puta idu na skijanje tokom sezone, moći da kupe kartu 20 u sezoni i da svoje dane rasporede onako kako im najviše odgovara.

U ponudi su i posebne karte koje uključuju noćno skijanje a uvedena je i potpuno nova kategorija "baby" karte koja je namenjena za decu do 5 godina.

(Kurir.rs/Blic Biznis)