KOVID PROPUSNICE 24 SATA ALI I ZA SPORTSKE DOGAĐAJE I TERETANE? Krizni štab zaseda sledeće nedelje, a ove mere se najavljuju

Broj zaraženih korona virusom u Srbiji deluje da polako opada. Ipak, četvorocifren broj novozaraženih na dnevnom nivou i više od 50 umrlih svakako nisu brojke za potcenjivanje. Tako i medicinski deo Kriznog štaba ovih dana najavljuje moguće pooštravanje postojećih epidemioloških mera.

Krizni štab bi na narednoj sednici koja je najavljena za sledeću nedelju mogao da razmatra produženje važenja kovid propusnica u ugostiteljskim objektima, ali i njihovo uvođenje za sportske manifestacije u zatvorenom, poput košarkaških ili rukometnih utakmica. Ali, šta je sa drugim objektima, poput bioskopa, pozorišta, teretana, gde se okuplja veliki broj ljudi?

- Sve sam to još u junu predlagao, dileme nema, to bi trebalo da bude tako. To je stav medicinskog dela Kriznog štaba. I za sportske susrete, da li su oni na otvorenom, ili zatvorenom, propusnice treba da postoje i za takve događaje, a ne samo za ugostiteljstvo - rekao je za "Blic" dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba i implicirao da bi predlog bio da propusnice važe i za teretane.

On ističe da se medicinski deo i dalje čvrsto drži stava da kovid propusnice treba uvesti na 24 sata, ali i da je nejasno postoji li dovoljno ljudstva koji bi tu odredbu kontrolisali.

- I dalje stojimo pri tome da treba uvesti propusnice na 24 časa, ali pitanje je da li postoji mehanizam koji to može da obezbedi. Da li postoji ljudstvo koje bi kontrolisalo to, jer treba početi od toga da li su svi u javnim službama vakcinisani? Pa nisu. To nije ni 50 odsto, to čak treba da važi i za one koji kontrolišu. Kako ćete sprovesti nešto što treba da bude 24 časa poštovano, ako oni koji to rade nisu svi vakcinisani - kazao je dr Tiodorović.

Slaže se sa njim i epidemiolog Predrag Kon koji je uvođenje takvih mera na svim rizičnim mestima najavio.

- Kako da ne, o tome se razmišlja. Kovid propusnice u osnovnoj zamisli nisu bile namenjene samo ugostiteljskim objektima, nego i šire na svim mestima na kojima može doći do zaražavanja. Važna stvar je što mi još uvek nemamo kovid propusnice koje važe 24 sata. To je prvi i osnovni zahtev, a zajedno sa tim bi išlo i sve ovo ostalo - kazao je član Kriznog štaba.

Njegove reči da bi moglo doći do produžetka važenja kovid propusnica potvrdio je i dr Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu.

- Ukoliko se epidemiološka situacija pogorša, na novoj sednici Kriznog štaba moglo bi da se razmatra o produžetku važenja kovid propusnica, kao što je to slučaj u pojedinim zemljama u regionu. Jedna od tema za razmatranje biće i širenje primene kovid propusnica, to jest njihovo uvođenje na sportskim manifestacijama u zatvorenom prostoru i na klizalištima. Zbog toga očekujem da će se primena kovid sertifikata proširiti - rekao je za "Kurir" dr Bekić.

On je dodao da je od uvođenja kovid propusnica povećan odziv za vakcinaciju, pa se daje ukupno od 35.000 do 40.000 doza na dnevnom nivou.

"Za 10-ak dana ćemo videti efekte produženog raspusta"

Član kriznog štaba, epidemiolog dr Branislav Tiodorović upozorio je da ćemo za 10 do 12 dana videti efekte produženog jesenjeg raspusta za osnovce i srednjoškolce, to jest efekte kratkog odmora njihovih roditelja, jer su čitave porodice pohrlile u banje i na planine, a poenta raspusta je bila da smanjimo kontakte i broj novozaraženih.

- A ide nam i tzv. Crni petak, kada će tržni centri biti prebukirani, pa očekujem skok broja novozaraženih za neku hiljadu. Imaćemo do 5.000 novozaraženih dnevno za 10-12 dana - rekao je on i dodao da medicinski deo kriznog štaba nije promenio svoj stav o kovid propusnicama:

Komunalci u civilu će kontrolisati nošenje maski

U Beogradu je od juče pojačana kontrola poštovanja epidemioloških mera u vozilima GSP, rekao je načelnik komunalne milicije Ivan Divac i najavio da će u narednom periodu, ako bude potrebno, u kontroli biti angažovani i komunalni milicionari u civilu:

- Imamo mali broj sankcionisanja u gradskom prevozu jer ljudi kada vide komunalne milicionare u uniformi, svi stave maske i onda ne pišemo prijave. Kako bismo motivisali ljude da non-stop nose maske u prevozu, u nekom trenutku ćemo sigurno angažovati i komunalne milicionare u civilu.

