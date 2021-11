NEMAMO SEKSUALNE ODNOSE PRE BRAKA JER SU NAŠA TELA BOŽJI HRAMOVI: Mormoni za Kurir pričaju zašto ne puše, ne piju alkohol i čaj!

U Srbiji je registrovano čak 36 crkava i verskih zajednica, a pored tradicionalnih, na ovom prostoru aktivna je i manje poznata, mormonska organizacija - Crkva Isusa Hrista - svetaca poslednjih dana! Sedište ove crkve je u američkoj državi Juta, a njeni članovi su pozvani da crkvi daju deset odsto svojih prihoda. Oni ne piju alkohol, ne puše, ne upražnjavaju seksualne odnose pre braka, pa čak ne konzumiraju ni crni ni zeleni čaj, a u našoj zemlji se trenutno nalazi 14 mladih misionara iz inostranstva koji žele da našim ljudima predstave svoju veru.

foto: Zorana Jevtić

Kurir je zavirio u prostorije ove crkve u Beogradu i razgovarao sa mladim misionarima iz SAD i Nemačke koji žive potpuno drugačiji život od svojih vršnjaka.

Naime, misionari ove crkve se dobrovoljno prijavljuju za odlazak u misiju u inostranstvo. To se najčešće dešava između srednje škole i fakulteta. Muškarci u misiji ostaju dve godine, a žene godinu i po. Uslov je da imaju barem 18 godina, a jedna od članica ove organizacije je i Džolin Matušek (20) iz Nemačke, koja za Kurir kaže da je u Srbiju došla da ljude poduči o Isusu Hristu i o onome šta oni znaju.

foto: Zorana Jevtić

- Za mene jevanđelje Isusa Hrista znači da imam svetlo i samo želim da to svetlo i svetlost Isusa Hrista podelim sa drugima - objašnjava ona.

Misionari, kako nam pričaju, imaju stroga pravila kojih mora da se pridržavaju. Oni ustaju u 6.30 sati, a na spavanje idu u 22.30. Žive maksimalno zdravo kako bi mogli bolje da služe. Ne konzumiraju ništa što, kako kaže, može imati narkotičko dejstvo i što deluje na psihu. Uticaj Svetog duha, kažu, ne možete da osetite ako ste zavisnik od alkohola.

Dragomir Savić Drže i časove engleskog Dragomir Savić, predsednik Veća starešina ove crkve, kaže da crkve imaju u Beogradu, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. - Članovi imaju različite profesije, a ovde služimo zbog našeg ličnog svedočanstva. Bavimo se humanitarnim radom i držimo besplatne časove engleskog jezika. Sveštenici rade na dobrovoljnoj bazi. Mi smo videli ruku božju i videli čudesna dela kako Bog može da radi sa ljudima - kaže Savić.

Čime se tačno bave na ovim prostorima intrigira mnoge, a oni kažu da, kada se probude, prvo proučavaju Sveto pismo.

foto: Zorana Jevtić

- Nakon toga pokušavamo da nađemo ljude koje ćemo ići da služimo, a služimo i kod Crvenog krsta. Ranije smo propovedali od vrata do vrata, ali sada zbog virusa to uglavnom radimo preko Fejsbuka i društvenih mreža. Pokušavamo da pronađemo ljude koji su zainteresovani da saznaju više i da organizujemo sastanak sa njima - priča za Kurir Logan Robins (19) iz Jute, koji je već, kako je Kurir pisao, aktivno tražio potencijalne članove preko Fejsbuka.

foto: Zorana Jevtić

Crkva Isusa Hrista - svetaca poslednjih dana u Srbiji ima oko 350 sledbenika, a najviše u Beogradu. Svi članovi poštuju princip čednosti, tj. uzdržavanja od seksualnih odnosa pre braka.

foto: Zorana Jevtić

- Trudimo se da budemo čisti, jer znamo da Bog želi da budemo dostojni saradništava sa Svetim duhom. Mi verujemo da su naša tela hramovi Boga, kao što piše u Svetom pismu. Sve radimo zbog naše vere i zato što želimo da budemo ono što Bog želi od nas - kaže za Kurir Kejla Fuler (20), takođe iz Jute.

foto: Zorana Jevtić

Poštovati zakone čednosti i ostala pravila, kako kaže, nekada nije lako, a to potvrđuje i Logan.

foto: Zorana Jevtić

- Vrlo je teško, ali mi, kada nam je teško, znamo da možemo da razgovaramo sa našim nebeskim ocem i da će nam on pomoći. Niko nije savršen. Znamo da ćemo grešiti i da kroz Isusa možemo da se pokajemo - kaže on, dok Nejt Kristensen (19) iz Teksasa poručuje da je istina da ima mnogo izazova, ali da su oni to sami izabrali.

Učenje doneo košarkaš Krešimir Ćosić Članovima traže 10 odsto prihoda da namire troškove foto: Zorana Jevtić Goran Štrbački, predsednik područja u Srbiji kaže da je ta crkva na ovim prostorima prisutna skoro 50 godina, a došla je ovde preko poznatog košarkaša Krešimira Ćosića. foto: Privatna Arhiva - On je crkvu upoznao dok je studirao i igrao košarku u Juti. Tamo je osetio to obraćenje, krstio se i želeo je da se ta crkva nalazi i na ovim prostorima. Doveo je crkvu prvenstveno u Hrvatsku, a onda je to počelo da se širi po celoj Jugoslaviji - kaže on. Priznaje da su članovi "pozvani da daju deset odsto svojih prihoda", a taj novac se, kako kaže, izdvaja za održavanje crkve, plaćanje struje, kao i štampanje knjiga: - Učimo se nesebičnošću, jer nas Gospod uči da kroz žrtvu možemo primiti veće blagoslove.

Kurir.rs/Ružica Kantar