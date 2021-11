EKSPLOZIJA U LEŠTANIMA UMANJILA ODBRAMBENU MOĆ ZEMLJE?! Fabrika proizvodila moćnu raketu dometa do 300 km VOJSKA MORA DA REAGUJE

Eksplozija u fabrici raketa i raketnog goriva "Edepro" u Bubanj potoku definitivno je oslabila odbrambenu moć Srbije i država pod hitno mora da preuzme brigu o bezbednosti svih fabrika namenske industrije!

Specijalista za terorizam i organizovani kriminal Miroslav Bjegović upozorava da tragedija u fabrici raketa nažalost nije prva nesreća koja se desila u namenskoj industriji.

- Pošto se radi o privatnoj kompaniji smatram da ovakvi propusti ne bi smeli da se dešavaju. Došlo je do ugrožavanje bezbednosti korporacije koja podrazumeva i ugrožavanje života. To je nekad bio objekat JNA, a ta kasarna je kasnije prodata. Problem su okolne kuće koje su izgrađene bez dozvole da se nalaze u blizini ovakvih objekata zbog ovakvih nesreća koje se nažalost dešavaju - rekao je Bjegović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Bjegović je uveren da je za eksploziju odgovoran ljudski faktor.

- Edepro je prva privatna fabrika po izvozu naoružanja. Proizvodi raketu za rusko tržište dometa 40 kilometara i rakete za VBR - rekao je Bjegović i naglasio da državna kompanija SDPR ima minimalno učešće u vlasništvu fabrike raketa.

01:55 BJEGOVIĆ: U blizini fabrika namenske industrije ne bi trebalo da su smeštene stambene kuće

Stručnjak za nacionalnu i globalnu bezbednost Nikola Antić navodi da će prvi rezultati istrage biti poznati tek za 72 sata.

- Prvi rezultati istrage uslediće tek kad vatrogasci završe svoj posao. Tamo ima još ubojitih sredstava koji mogu da eksplodiraju. Treba da prođe 72 sata od kada se ugasi otvoreni plamen da mogu da priđu i da urade forenziku. Nove eksplozije ne mogu da budu isključene. To se nikad ne zna - rekao je stručnjak.

Antić je ukazao da je gorući problem u našoj namenskoj industriji činjenica da se kompanije same brinu o svojoj bezbednosti.

- To ne sme da bude tako. Te kompanije su deo odbrambene moći naše zemlje. Sa jučerašnjim incidentom je umanjena naša odbrambena moć. Edepro je biser u našoj industriji jer proizvodi i raketu Jerina-1 dometa do 300 km. Tako moćno sredstvo služi za odvraćanje svakog agresora - rekao je Antić i dodao da kompanija Edepro ima i ozbiljan devizni priliv jer je prisutna na mnogim svetskim tržištima.

Antić je dodao da državne i privatne kompanije namenske industrije moraju da imaju zaštitu vojske.

- Ostavljeno je fabrikama da same procene bezbednosne rizike po svoj proizvodni program što nije dobro. To što je privatna kompanija ne znači da nije deo odbrambenog sistema Srbije. Mora da ima zaštitu vojske. Naš zakon se promenio pa su organi vojske izuzeti iz bezbednosti objekata namenske industrije. Ranije je vojska imala svoje ljude u svim fabrikama pa su čak radili i bezbednosnu procenu prilikom zapošljavanja radnika. Nažalost to danas kod nas ne postoji. Krajnje je vreme da vlada razmisli i vrati organ bezbednosti da se brine o zaštiti naše namenske industrije - rekao je stručnjak.

Antić navodi da postoje tri razloga zbog kojih je moglo da dođe do eksplozije u fabrici.

- Zbog belog dima koji se video smatram da je najverovatnije došlo do samozapaljenja zbog loših uslova u kojima su čuvani raketni motori. Magacin verovatno nije bio dobro provetren i nije bila dovoljno niska temperatura. Možda su se slučajno našli i oksidi metala u tom skladištu - naglasio je Antić.

Bjegović je upozorio da ne smemo da isključimo mogućnost da je u pitanju diverzija ili sabotaža.

- Prvenstveno mislim da odgovorno lice u kompaniji ne bi dozvolilo tako veliki propust u skladištu. Nije da se ne misli o načinu čuvanja. Možda je neko hteo namerno da izazove havariju? Zašto ne govorimo o mogućnosti sabotaže? Sabotažu mogu da počine samo zaposleni iz svojih određenih razloga. Možda su to počinili zato što nisu dovoljno obučeni ili zato što nisu zadovoljni uslovima rada. Možda su inicirani i od strane konkurencije. Ne treba izostaviti ni mogućnost diverzije - rekao je Bjegović i dodao da se ne sme dozvoliti privatnim kompanijama koje nisu obučene za procenu bezbednosti da se time bave.

Prrilikom eksplozije u fabrici raketnog goriva Edepro u Leštanima, juče oko14 sati, podsetimo, poginulo je dvoje, a povređeno 16 zaposlenih.

U trenutku eksplozije u magacinu površine 260 kvadrata nalazilo se 500 raketa sa 30 kilograma eksploziva. U fabrici je u tom momentu bilo oko 40 zaposlenih.

