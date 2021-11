DOBRE VESTI ZA BUDUĆE RODITELJE: Za prvo dete 300.000 dinara, a za kupovinu stana 20.000 evra! Evo koje još mere država sprema!

Sve žene u Srbiji koje od Nove godine rode prvo dete, umesto 100.000 dinara, dobijaće pomoć od države u iznosu od čak 300.000 dinara, a uskoro će biti usvojene i mere za rađanje drugog i trećeg deteta, najavio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Imamo u vidu činjenicu da nestajemo kao nacija, da nas je sve manje, jer podaci govore da je stopa rodnosti tek nešto viša od 1,5, a za prostu reprodukciju je potrebno da stopa bude 2,15. Sve smo stariji i ekonomski napredak zavisiće od toga kako ćemo da obezbedimo napredak nacije ovim demografskim merama - rekao je Vučić.

Ukazao je da će pomoć od 300.000 dinara biti dodeljena iz republičkog budžeta, a da će grad Beograd i druge lokalne samouprave nastaviti da daju i svoju pomoć porodiljama. I pomoć za drugo dete biće znatno uvećana jer je, kako je istakao, to dete neka vrsta prelomnice za ženu.

- To ćemo vas obavestiti u narednih 14 dana, ta mera biće drastično uvećana - najavio je predsednik i dodao da će se i pomoć za treće dete povećavati, a država će pokušati da motiviše i studente da se lakše odluče za roditeljstvo:

- Za studente donosimo meru da, ako devojka zatrudni i rodi dete, za nju ne važe ispitni rokovi, isto tako i za muškarca, oca koji je student, i oni neće imati nikakve troškove za obnovu godine jer će se računati da su odslušali sve godine. Odrediće se da za obične fakultete, ako ih završe do 26. godine, bude kao da su završili u roku, a za Medicinski fakultet do 28. godine.

Vučić je dodao da će neke mere biti usmerene i na stambeno zbrinjavanje mladih roditelja i da se razmatra davanje bespovratne pomoći od 10.000 do 20.000 evra za kupovinu stana, a ta pomoć će, da bi se izbegle zloupotrebe, biti vezana za majku.

Ratko Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiju, rekao je da će ceo paket mera biti poznat do kraja januara i istakao da je izuzetno važna mera koja se odnosi na položaj studenata.

- Studentkinje koje u toku studiranja zasnuju porodicu i zatrudne imaće privilegovan položaj po pitanju polaganja ispita. Takav položaj bi bio ograničen na, na primer, do 26. godine, ali bi svakako omogućio mladim ženama da rode jedno ili dvoje dece još u toku studiranja - rekao je ministar i dodao da je ova mera povezana s problemom steriliteta, koji se drastično uvećava što je žena starija.

- Demografi smatraju da je drugo dete jako važno i mislim da će ta mera dati posebne efekte. Takođe, ako se uzme da većina jedinica lokalne samouprave već daje pomoć od 100.000 dinara, sa ovih 300.000, to će biti 400.000 dinara u momentu rađanja deteta, i to je vrlo značajan finansijski podsticaj. Međutim, da su finansijske poteškoće jedini problem, onda skandinavske zemlje ne bi imale problem rađanja. Nijedna mera sama po sebi ne može dati pun efekat, pa je, između ostalog, potrebno raditi na usaglašavanju rada i roditeljstva i snižavanju psihološke cene roditeljstva.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je u Skupštini Srbije da "novi auto-putevi, nove fabrike, nove i brze železničke pruge ne znače ništa ukoliko nemamo dece koja će se tim auto-putevima i prugama voziti".

- Ako pogledate iznos pomoći, uzimajući u obzir broj prvorođene dece u Srbiji, to je oko 5,7 milijardi dinara podrške i veće pomoći u 2022.

- U 2020. je rođeno najmanje živorođenih beba u poslednjih 120 godina, i to nije vezano samo za pandemiju, jer je takav trend godinama unazad. Ove mere svakako predstavljaju olakšicu za roditelje, ali nije samo novac bitan za odluku mladih da osnuju ili prošire porodicu. Mnogi mladi su nezadovoljni tretmanom u porodilištima i u radnim organizacijama gde su zaposleni i raznim drugim stvarima, pa je, pored ovog, bitno raditi i na poboljšanju opšteg ambijenta u društvu - kaže demograf Goran Penev za Kurir.

U metro se ulaže 4,5 milijardi evra, podići će cenu stanova

Kvadrat stana na Karaburmi sa 1.100 ide na 1.600 evra

Predsednik Vučić rekao je i da će prve dve linije metroa biti završene za osam godina i da je za to izdvojeno 4,5 milijardi evra. Govoreći o trasama kojima će metro prolaziti, predsednik je rekao da će vrednost nekretnina porasti za 20 do 50 odsto.

foto: Printscreen TV Pink

- Posle 53 godine snova, neko je našao i novac, znanje i mogućnost da to uradi. Investicija će se preslikati na cene nekretnina, što znači da će one rasti.

Ono što je 1.100 evra, ide na 1.600 na Karaburmi - istakao je Vučić i dodao da sa Banovog brda do Mirijeva put danas traje nekih 50 minuta, a za nekoliko godina će to biti za svega 12 do 15 minuta.