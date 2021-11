UŽIVO VUČIĆ: Od 1. januara za svako prvorođeno dete 300.000 dinara! Srbija želi i traži razgovore s Prištinom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas nove demografske mere, među kojima je 300.000 dinara za prvo dete i da za studentkinje trudnice ne važe ispitni rokovi.

Vučić je govorio i o jučerašnjem razgovoru o Кosovu i Metohiji koji je imao s Miroslavom Lajčakom i istakao da Srbija traži razgovore sa Prištinom.

Vučić je na početku obraćanja govorio o novim demografskim merama.

- Danas govorimo o nekoliko važnih tema. Počeću sa jednom koja je najvažnija. Reč je o novim demografskim merama i da vas upoznam sa tim šta je to što radimo da bismo podigli natalitet u Srbiji. Ono što smo dogovarali sa ministrom Dmitrovićem i celom Vladom, imajući u vidu da nestajemo kao nacija, da podaci govore da je stopa rodnosti malo više od 1,5, a za prostu reprodukciju nam treba 2,15. Mi smo sve stariji i naš ekonomski napredak u budućnosti će zavisiti od toga koliko ćemo uspeti da demografskim merama obezbedimo napredak naše nacije.

- Od 1. januara za svako prvorođeno dete odmah ćemo uplaćivati 300.000 dinara. Želimo da pdostaknemo majke i porodice na rađenje. Za drugo i treće dete, radimo na merama i biće značajno uvećano za drugo dete, jer je drugo dete prelomnica naročito kod majki, ali i kod muškaraca. Posebno ćemo voditi računa o rađanju drugog deteta, o tome ćemo vas obavestiti u narednih 15 dana - rekao je predsednik Vučić.

- Ako žena zatrudni tokom studija ili rodi dete za nju ne važe ispitni rokovi, isto važi i za muškarce studente, da ne važe rokovi, da su položili godine, ali ćemo odrediti rokove da za obične fakultete moraće da ih završe do 26. godine, i računaće se kao da su ih redovno završili i u roku, za medicinske fakultete do 28. godine.

foto: Kurir Televizija

Predsednik je rekao da za njih neće važiti obnova godine.

- Najvažnija mera o kojoj razgovaramo su stanovi i ogromna pomoć, učešće koje će država bespovratno da da za mlade parove, ali će pravo svojine ići na majku.

Predsednik je rekao da će to biti 10 do 20 hiljada evra direktnog poklona i to ćće biti direktna motivacija da se što pre izađe iz roditeljske kuće.

- To će mnogo značiti mladim parovima koji žele da zasnuju porodice. Kada dobijete 20.000 evra to mnogo znači. I da bismo sprečili različite vrste zloupotreba, svaka prama ćemo vezivati za majku.

O razgovorima sa Lajčakom o Kosovu i Metohiji

- Srbija traži, zahteva i želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima, želimo ih što pre i što češće. Smatramo da je svaki razgovor blagorodan i lekovit, da razgovaramo o SZO, o energetici, ali i da napravimo bilo kakvo, minimalno poverenje da ne bismo bili u situaciji u kojoj smo bili pre nešto više od mesec dana. To je od izuzetnog značaja i to sam preneo juče Lajčaku, i to je zvaničan zahtev Srbije. Mi smo za razgovore uvek spremni. Ne želim da prihvatim tezu da smo odgovorni što razgovora nema.

- prvi put od kad sam postao premijer uputiću pismo svim šefovima država i vlada u kojima ću zamoliti za objašnjenje kako je moguće da Kurti svako malo ali na vrlo jasan i nedvosmislen način govori o sopstvenoj želji za ujedinjenje kako oni kažu Kosova i Albanije, a niko ne reaguje.

- Moje pismo će sadržati jedno prosto pitanje: Da li to znači da ćete tako da ćutite i nećete da reaguje ako neko odavde govori o ujedinjenju sa nekim drugim? Zato pitam, po kom principu će to Albancima biti dozvoljeno, a Srbima zabranjeno? Tražiću objašnjenje i pitati: Šta biste rekli da neko iz Srbije ili RS tako kaže? Ili oni koje ste rađali i pokušavali da ih pravite i pre 2008. mogu da rade sve? Ja ću da se drznem i da pitam kako bi reagovali da takve neodgovorne izjave dolaze iz Beograda? Šta to znači, da imate pravo na neodgovornost ako ste Albanac, ako pripadate nekim drugim narodima, a da nemate nikakvo pravo na iste aršine ako ste Srbin? Samo to želimo da čujemo.

foto: Kurir Televizija

O putu u Rusiju

- Sutra ću imati susret s predsednikom Rusije Putinom, i to je naš 19. susret. To je veoma važan susret za Srbiju i razgovaraćemo o svim važnim pitanjima za Srbiju.

- Rusija je nama četvrti trgovinski partner i verujemo da imamo mnogo prostora za uvećanje razmene sa Ruskom Federacijom. Mi smo već završili mnogo razgovora i pregovora s ruskim partnerima i mogu da vas obavestim o važnim stvarima: ono što je usaglašeno to je strateški rusko srpski program saradnje u različitim oblastima ekonomske razmene i saradnje od 2021. do 2026. godine. To smo dugo pripremali i mislim da je to važno za nas i Moskvu. Dogovorili smo prvu fazu izgradnje Centra za radiofarmaciju u visini od 15 miliona evra, to je važno da bismo mogli naše stručnjake koje smo imali u Vinči zamolimo da podignemo zanje mladih ljudi i dece koje dolaze, da imamo stručne ljude za budućnost. Potpuno je sve dogovoreno za Petrohemiju, to je velika i važna vest za tamošnje radnike. Ono što je za nas važno su tačke ključanja, pitanje prostora koje spaja obrazovanje i inovacije, nauku i obrazovanje. Razgovaramo o Sputnjik lajtu. Onda ćemo moći da vas obavestimo o svim detaljima potpisanih sporazuma. Razgovaraću s Putinom i o regionu i KiM - rekao je Vučić.

Gas

- Ono što je za nas ključno pitanje, mi imamo rezerve 128 miliona kubnih metara gasa, jer ih trošimo svakodnevno zbog cene energije. To su milioni evra na dnevnom nivou. Neke zemlje regiona su išle na pozajmicu, to su ogromni gubici, mi gledamo da ih smanjimo. Cena struje je između250 i 300 evra u celoj Evropi, a kod nas 50 evra po megavatu - dodao je Vučić, te istakao da je cena gasa za nas od presudnog značaja.

- Ako imate cenu gasa od 300 dolara, a nama je potrebni 3 milijarde kubnih metara gasa po godišnjem niovu, i ako dobijemo cenu od 500 imajte u vidu da je to 600 miliona evra gubitka za našu zemlju - nastavljao je Vučić.

Kako je predsednik Vučić dodao, operativni troškovi svih kompanija u Srbiji biće veći, što će uticati na inflaciju.

Mogu da kažem da ću da se borim za interese naše zemlje i da molim predsednika Putina da nam izađe u susret. Sutra popodne ćemo znati mnogo više. Želeo sam da ukažem na nekoliko stvari koje hoću da vam pokažem. Mi smo počeli radove na izgradnji pruge Novi Sad - Subotica. Ja sam zaboravio da kažem koliko to košta, a niko me to nije ni pitao. To me je pogodilo jer mi sami ne verujemo u svoje inviesticije. Vredi milijardu i 160 miliona, samo Novi Sad - Subotica.

foto: Printscreen/Pink TV

Metro

- Svi su me nešto na tim protestima pljuvali, vikali. U jednom danu smo obavestitli narod za 5 milijardi i 160 miliona za dve investicije. Od kada znam za sebe svi pričaju o metrou. Posle najmanje posle 53 godine snova, od prve ideje za metro u Beogradu, neko je našao novac, snage i ideje da to uradi.

foto: Kurir Televizija

Predsednik je prikazao mapu dve linije metroa koji će prolaziti Beogradom. On je istakao da će se, po izgradnji metroa, cene nekretnina drastično uvećati.

- Zamislite kada idete sa Banovog Brda, do Mirijeva, danas vam treba nekih 50 minuta, a sada ćete ići za 12, do 15 minuta, ne ugrožavajući nikoga, a to će biti za 6 godina. Druga linija kreće iz Mirijeva, a to je za njih najbolje, jer će sve promeniti njihov život. Ide Mirijevo, Ustanička, Cvetna pijaca, Makenzijeva, pa Savski trg, gde je čvorište, potom Novi Beograd, Zemun, Novi Novosadski put, Kvantaš pijaca... Treća linija treba da ide sa Banjice, pa Trošarina, Stepa Stepanović, Braće Jerković, Vitanovačka ulica, Prokop, Višegradska, Manjež, pa preko Savskog trga do Bežanije - rekao je Vučić.

Infrastrukturni projekti

- Mi ćemo sledeće godine da krenemo u projektovanje proširenja auto puta Beograd - Novi Sad. Imaćemo 8 traka. Železnička pruga će za nas biti ključna. Ostaje nam pruga Beograd - Niš i Niš - Preševo. To je ono čime se ponosim i što je važno. Ja ću u ponedeljak obići obilaznicu oko Gornjeg Milanovca. U ovom trenutku radimo 10 auto puteva i brzih saobraćajnica - rekao je predsednik. Krećemo odmah u radove za obilaznicu oko Kragujevca da bismo izašli na koridor 11. Radimo obilaznice oko Beograda, Gornjeg Milanovca, Užica. Nadam se da ćemo potpisati ugovore za Novi Sad.

Pomoć sportskim klubovima

- Želim da vas obavestim da će stići velika pomoć i podrška sportskim klubovima. Svim olimpijskim sportovima i karate zahvaljujući Jovani preković. Pomoć će dobiti i prvoligaški i drugoligaški klubovi. Sve je više ulaganja i pre kraja godine kreće izgradnja Nacionalnog stadiona, to će biti lepotica lepša od Alijans Arene.

Predsednik je potom odgovarao na pitanja novinara.

Inače, predsednik bi trebalo da se u četvrtak 25. novembra sastane sa Putinom u Sočiju.

(Kurir.rs)