PREDSEDNIK VUČIĆ O KIM: Pitaću šefove država i vlada kako je moguće da Kurti govori o ujedinjenju sa Albanijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da kada je reč o Kosovu i Metohiji Srbija želi razgovore sa Prištinom.

- Srbija traži, zahteva i želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima, želimo ih što pre i što češće. Smatramo da je svaki razgovor blagorodan i lekovit, da razgovaramo o SZO, o energetici, ali i da napravimo bilo kakvo, minimalno poverenje da ne bismo bili u situaciji u kojoj smo bili pre nešto više od mesec dana. To je od izuzetnog značaja i to sam preneo juče Lajčaku, i to je zvaničan zahtev Srbije. Mi smo za razgovore uvek spremni. Ne želim da prihvatim tezu da smo odgovorni što razgovora nema - rekao je predsednik.

On je tokom obraćanja javnosti naglasio da je neophodno da se napravi makar minimalno poverenje.

- Ja sam to juče preneo gospodinu Lajčaku. Po prvi put od kada sam postao premijer uputiću pismo svim predsednicima vlada u kom ću tražiti da mi pruže objašnjenje kako je moguće da Aljbin Kurti govori ne o tamo nekome, već o sopstvenoj želji za ujedinjenje tzv. Kosova i Albanije i da, verovali ili ne, niko, ni jedna politička istanca u Evropi ne reaguje - kazao je predsednik Vučić i nastavio:

- Moje pismo će sadržati jedno prosto pitanje: Da li to znači da ćete tako da ćutite i nećete da reaguje ako neko odavde govori o ujedinjenju sa nekim drugim? Zato pitam, po kom principu će to Albancima biti dozvoljeno, a Srbima zabranjeno? Tražiću objašnjenje i pitati: Šta biste rekli da neko iz Srbije ili RS tako kaže? Ili oni koje ste rađali i pokušavali da ih pravite i pre 2008. mogu da rade sve? Ja ću da se drznem i da pitam kako bi reagovali da takve neodgovorne izjave dolaze iz Beograda? Šta to znači, da imate pravo na neodgovornost ako ste Albanac, ako pripadate nekim drugim narodima, a da nemate nikakvo pravo na iste aršine ako ste Srbin? Samo to želimo da čujemo - istakao je on.

(Kurir.rs)