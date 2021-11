SLEPO DETE SA PSOM VODIČEM NISU PUSTILI U KAFIĆ U SUBOTICI: Pas je bio velik, nemamo uslova! Oglasio se ombudsman, šta kaže zakon

Kancelariji lokalnog ombudsmana grada Subotice obratio se roditelj slepog deteta jer u jednom od ugostiteljskih objekata u Subotici nije im bio omogućen i dozvoljen pristup u objekat sa psom vodičem.

Erika Tot Salai, lokalni ombudsman u Subotici, saopštila je da je na taj način ugostitelj direktno povredio odredbe Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča.

Tragom objave o događaju, "Blic" saznaje da je dete sa oštećenim vidom u pratnji odraslih osoba doživelo neprijatnost u više ugostiteljskih objekata, ali i da "zaposleni nisu imali nameru da ugroze prava osobe sa invaliditetom". Nakon svega što se dogodilo žalili su se ombudsmanu na jedan od poznatijih kafe-restorana, dok su u drugi ipak bili pušteni uz izvinjenje i piće na račun kuće zbog propusta.

U tom objektu gde su brzo prepoznali svoju grešku kažu za "Blic" da im je zaista žao zbog prvobitne reakcije.

- Na insistiranje da uđu sa psom naši radnici su grupu gostiju obavestili da ne možemo da dozvolimo životinju jer služimo hranu. Pas je bio prilično velik, jednostavno nemamo uslova. Važno je da istaknem da je ta mlađa osoba, u pratnji nekoliko starijih, tek kasnije rekla da ima invaliditet, što se prvo nije moglo uočiti. Kada smo saznali tu informaciju, izvinili smo se, pustili da uđu sa psom, a račun je išao na našu kuću – kažu u jednom od ugostiteljskih objekata u kojem su čim su uočili grešku brzo reagovali i ispravili je.

Uz još jedno veliko izvinjenje, ugostitelji poručuju da “neke osobe sa invaliditetom jasno mogu da prepoznaju, a u ovom slučaju nije bilo sasvim jasno“.

- Zahvalni smo što je ombudsman svima nama ugostiteljima ukazao na ovu obavezu, vrlo je teško biti u toku sa svim propisima koji nas se direktno tiču.

Ombudsman Erika Tot Salai, poručuje da se „radilo se o nepoznavanju propisa koji reguliše ovu oblast, a ne o namernoj diskriminaciji“.

Verujemo da ni jedan ugostitelj nema nameru da ograničava prava osobama sa invaliditetom, te ovim putem želimo da upoznamo, kako ugostiteljske objekte, tako i širu javnost, sa pravima osoba sa invaliditetom koje se kreću sa psima vodičima – kaže ombudsman.

Prema njenim rečima „Kretanje je univerzalna ljudska potreba i osobe sa oštećenim vidom i druga invalidna lica suočavaju se sa brojnim izazovima prilikom kretanja. Upotreba posebno dresiranih pasa vodiča, koji poseduju odgovarajuću ispravu, u mnogome olakšava kretanje.

- U Srbiji je 2015. godine donet Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, koji utvrđuje prava osoba sa invaliditetom na kretanje uz pomoć psa vodiča u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru, koje se odnosi, između ostalog, na korišćenje ugostiteljskih objekata, svih objekata u javnoj upotrebi, to su objekti u oblasti: obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, turizma i drugih delatnosti – navela je Tot Salai.

Donošenjem ovog zakona, obezbeđuje se ostvarivanje osnovnih načela koja se odnose na uživanje ljudskih prava, a naročito zabranu diskriminacije i uvođenje posebnih mera radi postizanja pune ravnopravnosti osobama sa invaliditetom.

Ovim zakonom propisane su prekršajne i novčane kazne za nepoštovanje zakona, a uvidom u zakonske akte svako može da se inforimiše da „Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu, uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike“.

- Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo korišćenja objekata u javnoj upotrebi, kao što su objekti državnih organa, kao i drugih organa i organizacija, pravnih i fizičkih lica, objekti u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, turizma, ugostiteljstva i drugih delatnosti. Ima pravo na slobodan pristup i boravak na javnim površinama. Ima pravo na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru – navodi se u Zakonu.

Pod kaznenim odredbama piše da će se novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako osobi koja se kreće uz pomoć psa vodiča zabrani ili ne omogući pristup i boravak koji je određen zakonom. Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu, a sa 100.000 do 400.000 dinara kazniće se preduzetnik koji onemogući ispunjenje prava.

