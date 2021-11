NE MOŽEŠ DA MI UBIJEŠ DETE I KAŽEŠ: PA, ETO, DESILO SE! Otac pregaženog Despota zavapio, potresen i advokat IĆI ĆE SE NA NEHAT

Vukašin Mrđić, otac malog Despota koji je nastradao u Zemunu u Prvomajskoj ulici prilikom izlaska iz autobusa gradskog javnog prevoza, očajan je jer je do prvog ročišta došlo tek posle godinu dana.

"Od trenutka kad nam je vozač GSP ubio dete do prvog ročišta prošlo je tačno 364 dana. Zato smo i blokirali ulicu i saobraćaj u ulici gde nam je dete ubijeno, kako bismo rekli da ovakve stvari ne smeju da se dešavaju, a onda i da se ubrza sudski proces", naveo je Mrđić u Pulsu Srbije i dodao da je jedini odgovor koji su dobili jeste da to tako ide.

Unesrećeni otac podseća da su bili u stalnom kontaktu sa tužiocem i da su se dugo čekala veštačenja dok nije napokon podignuta optužnica koja je otkucana na svega nekoliko strana.

"Pitali smo se na šta smo onda toliko čekali", zavapio je otac nastradalog dečaka.

foto: Kurir Televizija

Advokat Marko Slijepčević na početku je rekao da mu je teško da gostuje u emisiji.

"Ovo je stravična stvar koja boli sve, roditelje najviše, ali i sam počinilac je u problemu, u moralnom i zakonskom, u problemu je i branilac, ali i advokat oštećenih. Ovakav postupak mora da prođe fazu istrage, jer je u pitanju najteža posledica - teško delo protiv bezbednosti saobraćaja sa smrtnom posledicom i žrtvom maloletnim detetom. Zaprećena je kazna do 12 godina. Zakonodavac je tako osmislio da prođe neko vreme jer je istraga vrlo komlikovana i gospodin je rekao istinu da to tako kod nas traje i bojim se da se da je teško da se promeniti", objasnio je advokat.

Slijepčević je dodao da su tužioci jako preopterećeni i da istovremeno rade na mnogo predmeta.

foto: Kurir Televizija

"Zamenik javnog tužioca ima samo jednog stručnog zamenika, a morao bi da ih ima više. Mora da se bolje organizuje ljudstvo, infrastruktura je problem, a problem je i sam predmet koji je kompleksan. Potrebno je izvršiti veći broj komplikovanih veštačenja koja zahtevaju vreme. Ne branim pravosuđe, ali kao advokat oštećenih i branilac imam iskustvo. Sve treba da se izanalizira i pripremi kvalitetna optužnica. Ukoliko porodica oštećenih ima interes da lice koje je optuženo za krivično delo bude osuđeno, njima je u interesu da istraga duže traje i bolje se pripremi, jer ako je urađena kvalitetno, uticaće na optužnicu, biće neoboriva", ispričao je advokat.

Treba utvrditi i sve okolnosti.

"Nije lako ni kolegama braniocima, jer je teško to raditi i moraju da pruže čoveku odbranu po svim zakonima, ustavu i međunarodnim propisima, u sudnici je teška atmosfera. Njihova ideja će najverovatnije biti da je to delo urađeno iz nehata, posebnog nivoa vinosti, odnosno svesti počinioca krivičnog dela, koje automatski vodi ka blažem kažnjavanju. Naša sudska praksa i najblaža kazna do sada za to delo je godinu dana kućnog zatvora, a najduža osam godina. Ne kažem da će biti u ovom slučaju. To ćemo znati kada se sprovede glavni pretres i kada se pravosnažnom presudom utvrde sve okolnosti, uzrok, subjetivna odgovornost i razlozi zbog kojih je došlo do nesreće", podvukao je Slijepčević.

Otac Despota je rekao da se na prvom ročištu vozač izjasnio sa: "Pa eto, desilo se"!

"On je ostao pri izjavi koju je dao kod tužioca da nije kriv. U januaru će se ispitivati svedoci", dodao je Vukašin.

Osvrnuo se i na navode da je delo učinjeno iz nehata.

"Čovek je samo dao migavac, nije gledao retrovizer, samo je krenuo. Ljudi su ispadali iz autobusa, devojka mu je mahala, on to nije registrovao. Ništa nije primetio. Nema nikakvu emociju, empatiju... Pomislite kako izgleda čovek bez ikakvog osećaja krivice, ja sam sad to video na sudu, nema trunke krivice. Ne možeš da nekom ubiješ dete pa kažeš "desilo se". Nije rekao ni "izvini", bukvalno ništa", zaključio je Despotov otac i pozvao na sankcionisanje bahatih vozača.

Advokat je naglasio da porodica po utvrđenju odgovornosti ima pravo na naknadu štete, koja treba da se naplati od osiguranja.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.