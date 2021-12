KON SAOPŠTIO NOVE INFORMACIJE: Zabrinjava povratak naših građana za praznike ZBOG OMIKRONA SE POVEĆA BROJ RIZIČNIH ZEMALJA

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je na nedeljnom nivou beležimo pad broja novozaraženih od 20 odsto i da se trenutno ne vidi da bi moglo da dođe do pogoršanja epidemiološke situacije tokom naredne dve nedelje.

- Povećava se kolektivni imunitet. Pojavljuju se novi sojevi kao što je omikron i moraćemo da sačekamo da vidimo koliki je njegov potencijal. Optimista sam za sledeću godinu i očekujem da će da se smanji potencijal virusa - rekao je Kon u jutarnjem programu Kurir televizije.

Epidemiolog se osvrnuo i na vest da su kineski naučnici izolovali antitela koja mogu efikasno da neutrališu sve varijante koronavirusa.

- To nije neobično. To ne pripada vakcinama nego lečenju i nisam toliko optimista da će razrešiti stvari. Svakako je korak dalje - navodi Kon.

Član Kriznog štaba navodi da je Svetska zdravstvena organizacioja klasifikovala omikron soj kao zabrinjavajući.

- Sojevi se non-stop pojavljuju. Problematično za omikron je da prema prvim podacima ima značajan potencijal, a umirujuće je da će vakcina delovati i njega, ali sa manjom efekasnošću - rekao je Kon.

Epidemiolog je naglasio da zabrinjava povratak naših građana iz inostranstva za predstojeće praznike.

- Broj hospitalizovanih je ispod 4.000 i to je važna vest. Treba da se vrate u non-kovid sve zdravstvene ustanove kod kojih je to moguće. Postojeće stanje je ugrožavajuće za veliki broj ljudi koji nemaju gde da zbrinjavaju svoje hronične bolesti. Naredne dve nedelje se ne vidi da bi broj novozaraženih mogao da ponovo raste. Bilo je razmišljanja da će formiranje kolektiva posle raspusta dovesti do povećanja aktivnosti. Nije do toga došlo. Sad imamo pad od 20 odsto nedeljno. Zabrinjava dolazak naših ljudi iz inostranstva za praznike. Bila je ideja o prevremenom početku raspusta. Situacija je takva da bi zadala probleme prosveti i prosventni radnici su sa pravom negodovali jer bi imali problem zbog zaključivanja ocena. Nema nijednog razloga da se pre vremena započinje raspust - rekao je Kon.

Dodaje da će povratnici nažalost doneti sa sobom i viruse.

- Posebne su mere za ljude koji dolaze iz afričkih zemalja gde je dokazana transmisija omikrona. Kod nas dolaze najčešće preko Evrope. Postoji obaveza da se testiraju na granici, zatim odlaze u karantin na 14 dana, a posle nedelju dana se ponovo testiraju. Broj tih zemalja će se povećavati u narednom periodu. To se i dalje prati i nadzor je pooštren. Naši građani koji dolaze moraju da imaju dokaz o vakcinisanosti ili da urade test na granici odnosno imaju rok da izvrše test u nekoj državnoj ustanovi da bi mogli da izađu iz karantina - navodi Kon.

