SRBIJA OKRUŽENA NOVIM SOJEM, PITANJE JE KADA ĆE BITI REGISTROVAN KOD NAS! SZO ima stav, lekari kažu da je ovo NAJBOLJA ODBRANA

Situacija s kovidom u Srbiji se smiruje, ali je novi soj omikron već okružio našu zemlju i pitanje je dana kada će zvanično biti registrovan i kod nas. Omikron se za samo nekoliko nedelja, od 24. novembra, iz južne Afrike proširio na već 38 zemalja sveta, među kojima su Rumunija, Crna Gora, Hrvatska i Grčka, ali osim što se galopirajuće brzo prenosi, iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO) umiruju porukom da za sada nije prijavljen nijedan smrtni ishod od ovog soja.

SZO je u petak saopštila da je potrebno još nekoliko nedelja da se dobije preciznija slika o potencijalnom uticaju omikrona, da se utvrdi stepen zaraznosti, snaga dejstva vakcina protiv njega i tretmani.

- Nemam nikakve informacije o umrlima vezanim za omikron. Preliminarni podaci ukazuju na veću zaraznost i uglavnom je to sve što znamo za sada - rekao je na konferenciji za novinare Kristijan Lindmajer, portparol SZO, čije je sedište u Ženevi.

Stručnjaci SZO ipak upozoravaju da bi omikron mogao da izazove više od polovine slučajeva kovida u Evropi u narednih nekoliko meseci, ali i apelovao na ljude da se vakcinišu.

Virusolog dr Milanko Šekler rekao je juče da Medicinski fakultet radi ispitivanja i da zasad kod nas još nema zaraženih novim sojem.

foto: Zorana Jevtić

- Južnoafrički savet je izneo kratko saopštenje sa njihovim iskustvima sa simptomima soja omikron. To je na području najgušće naseljenog dela države, a u prvom izveštaju iz četiri bolnice, od 37 pacijenata u bolnici, 31 pacijent nije imao potrebu za kiseonikom. Ko god je kod nas smešten u bolnicu, više od 90 odsto je moralo na kiseonik - rekao je on za TV Prva i dodao da se pacijenti zaraženi omikronom zadržavaju do najviše pet dana u bolnici, a na bolničkom lečenju su mahom nevakcinisani.

Epidemiolog dr Predrag Kon se složio sa dr Šeklerom i ocenio da nova varijanta izgleda izaziva blago oboljenje.

foto: Kurir Televizija

- Način borbe je vakcinacija, a nošenje maski je potcenjeno i treba ih više implementirati. Moramo da pratimo situaciju i da vidimo hoće li omikron soj postati dominantan - istakao je dr Kon za TV Prva.

Dr Dušan Popadić Pojačati vakcinaciju Imunolog dr Dušan Popadić kazao je da vakcinacija u ovom trenutku zbog omikron soja treba da bude pojačana. foto: Printscreen/RTS - Običnom čoveku treba da bude jasno da je vakcinacija i distanca nešto što štiti od svih sojeva ovog virusa. Vakcina definitivno štiti od omikron soja, većina hospitalizovanih nije vakcinisana - rekao je dr Popadić za TV Prva.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

