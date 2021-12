KONAČNO REŠENJE JE UVEK VAKCINA! Kinezi spremaju onu koja će biti efikasna protiv SVIH MUTACIJA korona virusa

Mutacije virusa korona sasvim su očekivane, jer globalno posmatrano, nemamo dovoljan broj vakcinisanih na svim kontinentima da bi se one zaustavile. "Omikron", najnovija varijanta koja je potekla iz Južne Afrike, izaziva veliku pažnju.

Iako nije sigurno da li je "omikron" i u kojoj meri otporan na postojeće vakcine, stručnjaci se u jednom slažu - vakcinisana osoba je u daleko manjem riziku od oboljevanja i razvijanja teške kliničke slike od nevakcinisane.

Pored toga, kako za "Blic" priča epidemiolog prof.dr Branislav Tiodorović, Kinezi uveliko pripremaju i ispituju vakcinu koja će biti otporna za sve mutacije korona virusa.

- Lekovi deluju dok deluju, virus se zaustavi, sredi se klinička slika, dok se oporavi pacijent, ali to nije konačno rešenje. Konačno rešenje je uvek vakcina. Vakcina je ta koja će obezbediti duže zaštitno dejstvo da ljudi budu bezbedni. Kinezi su objavili da prave vakcinu koja će imati dejstvo prema svim vrstama korona virusa, to bi bilo izvanredno ako bi to uradili, ali treba sačekati ispitivanja koja nisu tako jednostavna. Treba ispitati ne samo koliko stvaraju antitela nego da li stvaraju i neke neželjene efekte, da li ima reakcija. To je u toku, i to bi bilo najbolje rešenje. Ima osnova da to bude dobro, oni su i napravili vakcinu od celog virusa, jeste mrtav virus ali je ceo virus u pitanju - izjavio je profesor Tiodorović za "Blic".

Zaštićeniji ste kada ste vakcinisani

Kako dalje ističe, što se "omikrona" i vakcinacije tiče, profesor podseća da izveštaji pokazuju da su vakcinisani višestruko zaštićeniji i sada kada preti novi soj.

- Ono što vidimo prema podacima je da u onim zemljama gde se uočava novi soj, da su višestruko zaštićeniji oni koji su vakcinisani. Dakle, vakcina je jedino rešenje i pravi put. Apelujem još jednom da se ljudi vakcinišu - zaključuje profesor Tiodorović.

Takođe, pre nekoliko dana nakon sednice Kriznog štaba, profesor je u razgovoru za "Blic" istakao da smo kao zemlja reagovali ozbiljno i preventivno kada je novi soj u pitanju. U našoj zemlji, podseća da nije registrovan ni delta plus soj, te da je delta dominantan i dalje.

- Oni koji nisu vakcinisani, kao i oni sa pridruženim bolestima, oni su svakako u problemu, s druge strane i SZO je potvrdila, da oni koji su uredno vakcinisani i buster dozom imaće zaštitu, te im i taj novi soj neće napraviti veći problem. Da li će oboleti, da moguće je, ali neće biti životno ugroženi. Zato je vakcina toliko važna. Mutacije se dešavaju tamo gde je mali procenat vakcinisanih, tamo se virus održava, i nije bez razloga baš tamo nastao ovaj soj. S druge strane, gde je veći procenat vakcinisanih virus gubi. Dakle, poruka je vrlo jasna – vakcinacija - poručuje profesor Tiodorović.

SZO: Zaraženi obično imaju blažu formu, ali još je rano za precizne informacije

Tehnički rukovodilac SZO za korona virus Marija Van Kerkove izjavila je da prve informacije govore da osobe zaražene "omikron" sojem korona virusa obično imaju blažu formu bolesti, ali je dodala da je prerano o tome govoriti.

Van Kerkove je za CBS Njuz rekla da je potrebno vreme da zaraženi prođu potpun proces infekcije i da može proći nekoliko nedelja pre nego što zaista postane jasno koliko će ljudi od onih koji su zaraženi omikron sojem razviti tešku formu bolesti.

Upozorila je, međutim, da je, čak i ako je reč o blažoj formi bolesti, važno da se brzo deluje kako bi bile preduzete mere za kontrolu njenog širenja.

Objasnila je da će čak i ako imamo veliki broj lakših slučajeva, nekima od tih osoba biti potrebna hospitalizacija.

- Više slučajeva može značiti više hospitalizacija, a više hospitalizacija moglo bi značiti više smrtnih slučajeva. Ne želimo da se to dogodi pored ionako teške situacije sa delta sojem - istakla je Van Kerkove.

