DR RADIMILO JANKOVIĆ O OMIKRON SOJU: Stiže u Srbiju, potiskuje sve prehodne sojeve!

Zamenik direktora Kliničkog centra u Nišu prof. dr Radmilo Janković je govorio o pojavi novog soja korona virusa – omikron.

- Proces mutacije virusa je prirodna pojava, međutim ono što može biti strašno je da mutacija dovede do super soja, to je retka stvar u epidemiji ali taj soj može da se ponaša kao potpuno drugi virus, i tako izazove proces koji dovodi do teže kliničke slike - izjavio je dr Janković za K1 televiziju u emisiji "Uranak"..

- Postoji opasnost da se promena koju donosi omikron soj odvija na mestu gde smo mi vakcinom napravili veštački imunitet.

foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia, Zorana Jevtić

Dr Janković smatra da su u pravu su oni koji su zabrinuti, ali i oni koji smatraju da ne treba paničiti i upozorava:

- Teško je poverovati da u današnje vreme povezanog sveta mogu da se kontrolišu novi sojevi virusa, tako da je nemoguće da omnikron soj neće doći do Srbije, a dominantan soj potiskuje sve prethodne sojeve – rekao je doktor.

- Taman smo počeli da razumemo ovaj virus, tako da jeste problem ako sada dođe do drugačijeg patogenetskog procesa, onda imunitet stvoren vakcinacijom neće biti tako efikasan kao kod prethodnih sojeva.

Doktor je naglaso da istraživanja lekara iz Izraela pokazuju da prirodni imunitet koji se stiče preležanjem bolesti nije dovoljan da spreči zaražavanje omikron sojem i dodaje:

- Ohrabruje činjenica da svim kompanijama koje su razvile RNK vakcine neće biti potreban dug period da adaptiraju svoju tehnologiju omikronu. Ostaje dodatno pitanje da li će novi lekovi koji se primenjuju, poput Molnupiravira, delovati kao i do sada - rekao je dr Janković.

foto: Profimedia / SOPA

Najbitnije je organizovati zdravstveni sistem tako da ljudi dobijaju terapiju koja im može pomoći u inicijalnoj fazi smatra on.

- Teško nalazimo pacijente u ranim fazama kada lekovi poput Molnupiravira mogu biti efikasni. Mi nemamo dovoljno efikasnu terapiju u kasnijoj fazi bolesti, to savremena medicina još uvek nije uspela da razvije, jer su to uglavnom posledice onoga što je virus uradio u organizmu.

Doktor se osvrnuo na korišćenje antibiotika prilikom lečenja protiv kovida.

- U manjim mestima antibiotici su osnova lečenja protiv kovida, a to je aposultno greška - smatra dr Janković i dodaje - Mi smo racionalizovali primenu, jer većina obolelih prima masu antibiotika koji su potpuno neefikasni za njih - rekao je dr Radmilo Janković.

(Kurir.rs/Blic)