KOJE SU NAM OBAVEZE KADA PADNE SNEG? Ako se ovo ne ispoštuje kazna je i do 100.000 dinara! VREME JE ZA LOPATE

Pao je i sneg, a sa njim stižu i obaveze i odgovornosti oko čišćenja istog, a njegovo uklanjanje moglo bi da vam iz džepa izbije i nekoliko hiljada dinara. Obaveze imaju svi, od stanara do zaposlenih u firmama i prodavnicama, pravna i fizička lica.

Oni koji prekrše Odluku o komunalnom redu, rizikuju novčane kazne od 5.000 do 50.000 dinara.

Odlukom o komunalnom redu obavezno je uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara, koji se nalaze ispred zgrade ili parcele, za pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, korisnici, zakupci ili neposredni držaoci.

foto: Marina Lopičić

To podrazumeva i obavezno uklanjanje ledenica sa krovova isturenih delova zgrade, kao i čišćenje ulaza u stambene i poslovne objekte. Kazna za fizičko lice iznosi 5.000 dinara, za preduzetnike 25.000 dinara, za pravna lica 50.000 dinara.

Kazne možete da dobijete ako i svojim "belim" četvorotočkašem izađete na ulicu i učestvujete u saobraćaju. Kazne su i nekoliko puta veće ako zbog nemara neko bude povređen.

Sigurno ste iks puta na ulicama videli automobil koji na krovu nosi sav nataloženi sneg. Rekli bismo, to je problem vlasnika automobila, ali i nije ukoliko taj sneg tokom vožnje počne da pada pa završi na automobilu iza sebe. Ukoliko se uključite u saobraćaj, a da prethodno niste očistili sneg ili led sa svojih stakala, to vas može koštati 5.000 dinara, što je iznos koji možete očekivati i za zavejane registarske tablice i svetla. Ako neočešćenim vozilom izazovete saobraćajnu nezgodu, to vas može koštati od 5.000 do 18.000 dinara.

foto: Beta/Admir Buljubašić

Za slučaj da vam sa krova vise ledenice, predviđene su kazne od 5.000 pa do 100.000 dinara. Ovo je često nemoguć poduhvat jer ta mesta na krovu nisu dostupna, pa je najbolje, ako živite u zgradi da to prepustite "Gradskom stambenom". U najgorem slučaju reći će vam kome dalje da se obratite.

Na ulicama će biti sve više snega i leda, pa će biti povećan i broj padova i lomova kostiju na javnim mestima, a neki će sigurno razmisliti da li će "presaviti tabak" i porazmisliti o odšteti pošto su pali i izlomili se jer neko nije očistio sneg i led.

(Kurir.rs/Telegraf)

BONUS VIDEO:

01:37 POGLEDAJTE KAKO SE PRAVILNO POSTAVLJAJU LANCI ZA SNEG: Četiri pravila koja će vam olakšati život