ŽENE KRIMINALCI! Poverljivije, duže trpe bol i ne pevaju u policiji KOD MADAM ČAK PRONAŠLI I SVESKU RADA

Dve državljanke Srbije, starosti 24 i 18 godina, uhapšene su juče jer su u elitnom delu Madrida navodno pljačkale kuće bogataša iz kojih su odnosile dijamante, nakit i novac.

Darko Trifunović iz Instituta za nacionalnu bezbednost povodom ovog slučaja kaže da postoji istorija kriminala u kome su učesnice žene.

"Zato se i zove kriminalna grupa, sindikat ili organizacija, gde žene imaju različite uloge. Žena majka, kojoj su sinovi i ćerke aktivno u mreži kriminala, žena izvršilac i saizvršilac, tu se vraćamo na najpopularniju ženu iz grupe Veljka Belivuka koja je došla do vrha BIA i policije", objasnio je Trifunović.

Ivan Ninić, advokat, navodi da kriminal ne poznaje nacionalnost ni pol.

"To da li je muškarac ili žena može da intrigira javnost, na našim prostorima smo videli takve pojavne obike, a zavise od nekoliko faktora: okolnosti pod kojima se vrši krivično delo, vrsta krivičnog dela i istorijsko-socijalnog-ekonomskog momenta. Različiti regioni imaju različite žene sklone kriminalnim delima. U Americi imate ekstremnije pobude, u delovima gde su migracione aktivnosti ćete takođe naći žene aktere kriminalnih grupa, kod džihad pokreta takođe, žene su izvršioci najtežih krivičnih dela u funckiji verskih fanatika, a ovde na Balkanu su ekonomski faktori glavni", rekao je Ninić i dodao da su dela protiv imovine najčešće, pa protiv života i tela i na kraju prostituciju i čedomorstvo.

Žene će češće dobiti olakšavajuće okolnosti zbog pola, a pitanja kog je uzrasta da li se udavala, da li se ostvarila kao majka, da li je kod kuće čekaju deca ili ne, zdravstvene okolnosti...

"Mnogo je fakora koje utiču na dužinu kazne i možda sud može biti malo nakloniji prema žena", dodao je advokat.

Prema Trifunoviću, žene su sklonije visokosofisticiranom kriminalitetu.

"Policija je pre nekoliko godina otkrila međunarodnu grupu i madam koja je vodila lanac prostitucije sa milionskim iznosima i dnevnik,. tj. sveskom rada. Kad je policija otkrila, videla da je to oktopus koji je dotakao vrhunske političare, ljude iz sveta mafije i kriminala, i to od Dubaija do Vankuvera", naglasio je Trifunović.

Nakit, falsifikati, poslovi u kojima su potrebne finese i fokus, to je polje za delovanje lepšeg pola.

"Žene su i poverljivije od muškaraca. Žena može da trpi jači bol od muškarca, podnosi više i za razliku od muškaraca se ne hvale, a od žene je teže izvući podatak", zaključio je Trifunović.

Advokat Ninić podvlači da se prema istraživanju kriminologa iz 2019. godine bilo 67.000 procesuiranih izvšilaca krivičnih dela u Srbiji, a od toga su 9.000 bile dame.

"To je 15 odsto, uopšte nije malo", naglasio je advokat.

