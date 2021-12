ŠOVINIZAM! POZNATI JUTJUBER GLORIFIKUJE NOVAC I SKUPA KOLA, OPRAVDAVA SILOVANJE ŽENA: To ostavlja strašne posledice na devojčice

Pitanje u javnosti kakav sadržaj influenseri pružaju mladima na internetu otvorilo je samoubistvo influenserke Kristine Kike Đukić (21) jer je, kako tvrde njeni bližnji, godinama trpela nasilje na društvenim mrežama, ali i podatak Cesida da influenseri utiču na mišljenje čak 40 odsto mladih.

Kurir će zbog važnosti ove teme serijalom tekstova u narednim danima u razgovoru sa stručnjacima nastojati da prikaže ko su najuticajniji influenseri u Srbiji koji se obraćaju osnovcima i tinejdžerima, kao i time kakve poruke šalju i kako to može da utiče na njihove mahom maloletne pratioce.

Jedan od njih je jutjuber Nikola Jovanović, poznatiji kao Niksa Zizu, koji je na ovoj video-platformi još od 2007. godine, isprva sa zdravom pričom, kao trener koji daje savete za treninge, vežbe i ishranu.

Na početku jutjuberske karijere Niksa Zizu se u svojim video-objavama, pored sporta, bavio i gejmingom, kompjuterskim i mobilnim aplikacijama, da bi poslednjih godina poprilično promenio smer u pravcu glorifikacije materijalnih stvari, hvaleći se skupim automobilima koje kupuje i gomila, ali i poput uspešnog biznismena svoje mlade fanove "podučava" kako lako da naprave pare, na hiljade evra, govoreći o sportskom klađenju.

Ipak, široj javnosti postao je poznat kada je u aprilu u jednoj televizijskoj emisiji na temu nasilja nad ženama izneo niz šovinističkih izjava, sa porukom da je žena sama kriva ako je silovana. Rekao je da nasilje nad ženama ne podržava, ali da žene moraju da vode računa sa kim se viđaju i zašto.

- Nemojte da idete kod nekoga u kola ako vas zove u 10 sati uveče, posebno ako je stariji od vas, zna se šta taj hoće od vas - rekao je i dodao da "svaki muškarac ženu gleda kao seksualni objekat".

- Ako naletiš na neku budalu koja je u tom trenutku pijana, drogirana, a ti ideš takva ulicom sama, znači ti si isto kriva - rekao je on. Na to je voditeljka reagovala da "svako ljudsko biće ima prava koja drugi moraju da poštuju", a on odbrusio: "Kriva si ti, nije on samo kriv. To što imaš prava, ne znači da nisi kriva."

Marija Petronijević, programska direktorka udruženja Fenomena, smatra da je važno ovakve izjave uvek osuditi, jer posebno mladima šalju poruku da seksualno nasilje nije problem, niti je silovanje krivično delo.

- Ovakvi stavovi da žena mora da bira odeću koju joj drugi odrede, da nema slobodu kretanja, da nema pravo da se predomisli i da je prvenstveno seksualni objekat za muškarce, potiču iz nekog starog vremena, gde je žrtva, koja je najčešće žena, kriva i razgovara se o njenom ponašanju. Zapravo je to zamena teza, jer ovakvi stavovi po pravilu opravdavaju nasilnika muškarca, gotovo kao da je on sam žrtva i da nije nikako mogao da izbegne tu situaciju.

Ne postavlja se pitanje zašto je on baš tu bio, zašto nije ostao kod kuće, zašto nije izabrao drugačije društvo, zašto nema dobar odnos sa ženama, zašto ih omalovažava, zašto ih ne posmatra kao ravnopravne i vredne poštovanja, zašto veruje da je u redu da bude nasilan ili slično - rekla je Petronijevićeva.

Ko je Niksa Zizu? - Zove se Nikola Jovanović - Ima 32 godine - Radi kao lični trener - Rođen u Jagodini, živi u Beogradu - Na Jutjubu ima 605.000 pratilaca - Na Instagramu ima 214.000 pratilaca - Na Fejsbuku ima 162.000 pratilaca

Suzana Trajković