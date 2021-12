BAKA PRASE BRUTALNO VREĐAO NOVINARKU KURIRA! Evo zbog čega je bahati jutjuber osuo paljbu: REŠILA GA U JEDNOM KOMENTARU (VIDEO)

Voditeljka "Sceniranja" na Kurir televiziji i novinarka Kurira Ljiljana Stanišić je u emisiji "Paparaco lov". koja je emitovana u aprilu 2020. godine, uputila oštre kritike na račun našeg poznatog jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, i jednom rečenicom ga, kako omladina kaže, "rešila" zbog čega je on izvređao.

Jutjuber nije mogao da podnese, što je novinarka Kurira otvoreno komentarsiala njegovo ponašanje i poručila da joj on nije ni za "Šaim se" kako glasi njegov slogan koji ga je i proslavio.

- On meni nije ni za šaim se - rekla je Stanišićka za Baku, što ga je razbesnelo.

- Izvini, uz dužno poštovanje, ko si ti? Ja njoj nIsam ni za šaim se, ja ne mogu da verujem, ti meni nisi ni za nastavnicu u školi i šta ćemo sad? Jaooooo - rekao je on.

Stanišika je ocenila njegovo ponašanje u javnosti. - On je samo malo više poleteo - rekla je.

Bogdan je to doživeo kao napad na njegov lik i delo. - Ovo je hejter, šta je ovo, okupili hejtere, pa, raspalili po Baki Prasetu - smatra on.

Novinarka Kurira mu je lepim rečima poručila: - Treba da vodi računa, a ne da psuje, da vređa, ponižava, da se bahati...

Baki Prasetu se to tek nije dopalo:

- Vidi kako ona priča kao da priča o go**ima, ona se zgadila, njoj je preseo ceo život kad su joj pomenuli Baku Praseta, izvini, molim te, ti nikad nisi oposvala u životu? Gle, gle, gle kako priča o meni: "Nemoj tog malog go**ara da mi pominjete" - kazao je on.

Takođe, Stanišićka je imala poruku za jutjubera: - Treba da bude dobar dečko u suštini i duši jer potiče iz patrijarhalne porodice, dovedi se u red - poručila je ona, na šta se Bogdan odmah nadovezao.

- A kako ja nisam u redu, izvini, šta ja to radim pa nisam u redu, molim vas ženo. Ja ne znam ko si ti i šta imaš protiv mene. Alo, ženo, neću da budem nepristojan pristupiću situaciji delikatno.

Podsetimo, posle smrti naše najpoznatije jutjuberke i influenserke Kristine Kike Đukić jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, je u petak uveče priveden u SBPOK. On je priveden u svojstvu građanina u vezi sa medijskim tekstovima u kojima se navodi da je jedan od razloga samoubistva Kristine taj što ju je Baka Prase navodno proganjao i navodio svoje pratioce na isto krivično delo putem društvenih mreža.

Inače, kako se poslednjih dana sve više govori o sajber-nasilju i uticaju jutjubera i influensera na mlade ljude tako su i influenseri dospeli u žižu javnosti te se sve više govori o njihovom negativnom uticaju na omladinu koja ih prati.

Ljiljana Stanišić

Obrazovanje na prvom mestu

Obrazovanje je na prvom mestu - smatra novinarka Kurira, a Baka Prase je to doživeo kao provokaciju:

- Šta to treba da znači? Molim te, da ja ne promovišem obrazovanje, imam klip gde kažem kako se skupljaju pare za poršea, gde kažem da je najbolja stvar da odete na fakultet i to je to je l ona mene ponižava što nisam otišao na fakultet. Ja sam kao manji čovek od nje, je li se tako vrednuju stvari, je li se tako vrednuju ljudi. Ova je hejter dvesta na sat, hejteri su svuda oko nas - kazao je on.