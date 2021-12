BAKA PRASE JE BACIO OGROMAN HEJT NA NJU, KAO I NA MENE! Vojaž progovorio o SMRTI Kike, priznao šta ga je MUČILO zbog jutjubera!

Jutjuberka Kristina Kika Đukić oduzela je sebi život, te su se mnoge javne ličnosti oglašavale na ovu temu.

Tim povodom sada se oglasio Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, koji je takođe bio žrtva sajber nasilja. Baka Prase snimio je video i tvrdi da sajber nasilje nije razlog jutjuberkinog samoubistva.

Vojaž u jednoj emisiji je govorio o tome kako se on izborio sa zlostavljanjem koje je trpeo nakon sukoba sa jutjuberom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase, sa kojim je i Kika ranije bila u sukobu.

- U tom momentu mene je ceo Balkan zamrzeo, to je veliki pritisak i to ljudi ne mogu da shvate. Stvarno ne želim da pričam o tome kako mi je bilo. Izašao sam iz toga tako što sam imao par dobrih prijatelja i porodicu, konstantno sam razgovarao. Tada sam imao devojku Anđelu, ona mi je bila velika podrška - rekao je Vojaž za Objektiv, pa je dodao da ne misli da je Baka Prase kriv za to što se Kika ubila:

- Svi su upirali prstom u Baku Praseta, on stvarno jeste napravio veliki problem, imao je i dramu s njom, stvarno je naneo ogroman hejt na nju, kao i na mene u tom trenutku. Ali to mnogo je veliki teret za njega kao pojedinca, upirati prstom i reći: „E, zbog tebe se to desilo”, jer postoji milion i jedan faktor koji je uticao na to. Baka Prase je odlučio da se oglasi, tako što je snimio video u kom je plakao zbog ove tragedije i objasnio da su on i Kika bili u dobrim odnosima u poslednje vreme, te da su ga njeni prijatelji zvali i rekli mu da ne krivi sebe.

