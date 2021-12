DECA OPONAŠAJU GOVOR MRŽNJE BAKA PRASETA: On je jedan od glavnih krivaca za atmosferu linča na društvenim mrežama!

Nakon samoubistva najpoznatije srpske influenserke i jutjuberke Kristine Kike Đukić (21), koja se, kako se sumnja, 8. decembra predozirala "bensedinima" i ekstazijem u stanu na Obilićevom vencu, jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, bio je priveden u petak uveče na saslušanje u SBPOK.

Sumnja se da je ovaj kontroverzni jutjuber u velikoj meri prouzrokovao internet zlostavljanje i sajber-nasilje čija je žrtva bila preminula Kristina. Baka Prase je još krajem 2019. godine u svojim video-klipovima Kiku nazivao najodvratnijim imenima i koristio seksističke i mizogine uvrede. Vređao je nju i njenu majku na osnovu fizičkog izgleda, nazivao ju je "stranom plaćenicom", zbog čega je Kristina bila izložena neverovatnoj količini mrziteljskih komentara i pretnji više hiljada nepoznatih lica na internetu.

- Ne želim da komentarišem konkretne postupke tog Baka Praseta, čuo sam za njega i znam da ima ogroman uticaj na mlade, ali mogu da objasnim opasan uticaj jutjubera na omladinu - kaže na početku razgovora za Kurir Aleksandar Jugović, profesor socijalne patologije na FASPER.

- Činjenica je da influenseri, jutjuberi i javne ličnosti koje se bave tim poslom imaju ogroman uticaj na svoje pratioce na društvenim mrežama i na Jutjubu, a taj uticaj može biti veoma opasan. To je jedna stavka. Druga je da imaju velikog udela i negativnog uticaja na mlade zbog njihovog širenja govora mržnje, zbog uvreda, zbog podsticanja na bilo koji vid nasilja, sajber-nasilja, bulinga... - objašnjava profesor Jugović.

Podsetimo, jutjuber je još u oktobru 2019. godine, nakon sajber-svađe s Kikom, objavio i skandaloznu i sramnu pesmu pod nazivom "Je l' te nije blam", u kojoj je najstrašnije vređao nju i njenu majku. Pesma koja glorifikuje onlajn-zlostavljanje, a koja je u petak skinuta s Jutjuba, imala je skoro osam miliona pregleda!

Bogdan Ilić je na svom Instagramu svojevremeno objavio i montiranu fotografiju preminule jutjuberke aludirajući na to da će ona, zajedno sa još nekoliko domaćih jutjubera - muškaraca, biti silovana ili izložena nasilnom seksu od strane više muškaraca!

Baka Praseta na društvenim mrežama prati više od milion mladih ljudi, a zbog ovakvih prostota i primitivnih postupaka stručnjaci upozoravaju da je njegov uticaj na mlade veoma poguban.

- Ogroman deo populacije prati rad tih javnih ličnosti i često se poistovećuje s njima po govoru, rečniku, oblačenju, a za sve to koriste modernu tehnologiju i sredstva koja su im u ovom modernom dobu na raspolaganju - kaže Jugović. On navodi da je još strašnije kada mladi ljudi počnu da oponašaju postupke tih jutjubera u kojima oni vide uzor:

- Često se dešava da mlade osobe požele da budu popularne kao i njihovi idoli, pa jutjuberi tako dobijaju svoju armiju pratilaca. Oni su često spremni da vređaju i maltretiraju nekoga ako to radi i njihov uzor. To je posebno opasno za osobu koja postane njihova žrtva. Taj svet jutjubera je sličan kao i svet rijalitija.

Prema rečima profesora Jugovića, mladi pored govora često oponašaju i postupke svojih idola.

- Ukoliko oni rade nešto što je protivzakonito, to je svakako osuđujuće, pa može da se desi i da neki postupak ima elemente krivičnog dela, što je svakako opasno. Takve poruke koje dolaze od javnih ličnosti posebno mogu biti opasne za one ranjive kategorije mladih osoba, kojih ima dosta. Zbog toga treba da postoji ograničenje u korišćenju društvenih mreža i jasno osuđivanje širenja govora mržnje na internetu, jer posledice mogu biti užasne - zaključuje profesor Jugović.

Inače, Baka Prase se od smrti Kristine Kike Đukić 8. decembra uopšte nije oglašavao na društvenim mrežama i na svom Jutjub kanalu.

- Podaci sa sajta Socialblade.com pokazuju da Baka Prase mesečno zaradi između 1.800 i 28.700 dolara - tako bi godišnja zarada iznosila od 21.600 do 344.800 dolara

Sramota

Zaradio na zaštitnim maskama pola miliona

Baka Prase je prošle godine u aprilu zaradio 512.000 dinara od prodaje zaštitnih maski u jeku pandemije koronavirusa. Jutjuber je ovu informaciju otkrio u video-klipu, revoltiran zbog silnih prozivki ljudi koji su ga osuđivali zbog toga što je iskoristio globalnu krizu i strah naroda da bi profitirao. Po njemu, ovaj iznos je beznačajan. - Evo, pogledajte ovo, prodao sam 713 komada maskica i zaradio sam 640.000 dinara. Od toga je 20 odsto PDV, a to je 128.000, i to se oduzme. Ja od ovog ukupnog iznosa čisto imam 512.000, ali to nije sve moje jer ne radim ja sam te maske - pohvalio se i otkrio da je komad koštao 899 dinara.