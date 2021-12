MORBIDNO: I mrtvu Kiku nastavljaju da zlostavljaju

Influenser iz Hrvatske Antonio Oroz, koji na Tiktoku postavlja snimke na profil nazvan „Pritisak na tlak”, objavio je skandalozne video-klipove nakon smrti Kristine Kike Ðukić:

- Smrt influenserke i tiktokerke Kike u meni je probudio isti osećaj kao kad je umro Kobi Brajant. Onako, žešće me boli ku*ac - rekao je kroz smeh, a nakon brojnih osuda u komentarima obrisao je taj snimak i odmah postavio novi, ništa manje sraman i bezdušan:

- Okej, moj prethodni video bila je neumesna šala povodom preuranjene smrti influenserke Kike. Shvatio sam to i odmah sam joj poslao izvinjenje u inboks, ali cura me ignoriše.

Bila je popularna gejmerka

Još se ne zna vreme sahrane

Obdukcija Kristine Kike Ðukić, prema našim saznanjima, urađena je juče. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni. Kristina je bila srpska gejmerka, jutjuberka i influenserka. Rođena je 25. jula 2000. u Beogradu. U martu 2015. pokrenula svoj Jutjub kanal K1KA, na kome je svakog dana postavljala klipove u kojima je igrala popularni „Majnkraft”. S obzirom na to da je u to vreme bila jedan od retkih ženskih igrača koji uživaju u toj igrici, za samo desetak dana sakupila je više od hiljadu pretplatnika. Njen kanal postao je jedan od najbržerastućih domaćih kanala na Jutjubu. Do decembra ove godine zapratilo ju je više od 700.000 ljudi.