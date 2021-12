DETALJI SASLUŠANJA BAKE PRASETA: Jutjuber priznao sukob sa Kikom, a onda rekao OVO

Bogdan Ilić zvani Baka Prase dao je izjavu u odeljenju za Viskotehnološki kriminal MUP o svim poznatim okolnostima u vezi sa smrću Kristine Đukić, koja je koristila nadimak Kika na društvenim mrežama.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, jutjuber je negirao odgovornost za događaj. On je na saslušanju rekao da je sukob postojao pre dve godine, ali da su se on i preminula Kristina Đukić pomirili i počeli da razgovaraju o saradnji.

1 / 5 Foto: Nemanja Nikolić

U narednom periodu će biti saslušana sva lica koja mogu dati značajne informacije kako bi se sagledali svi aspekti događaja. Tužilaštvo će u narednom periodu preduzeti sve potrebne korake radi toga, a u pitanju su osobe koje su poznavale Baku Praseta i Kristinu Kiku Đukić u svetlu njihovog odnosa.

Podsećamo, Bogdan Ilić, kolega tragično preminule jutjuberke ranije se oglasio povodom vesti o tragediji.

- Večeras ću reći sve od srca. Za ovo dešavanje sam saznao među prvima, jer su njeni prijatelji mene zvali i rekli mi da će me javno podržati istinom o celom događaju, ali ja sam odbio jer ne želim ja da budem žrtva. Krivo mi je zbog toga što se desilo. Krivo mi je što nisam objavio da smo se pomirili i da smo postali prijatelji. Krivo mi je jer ljudi ne znaju razlog, a upiru prstom, ne daju mrtvima mir i poštovanje da bi skupili nekoliko lajkova, pregleda, šerova i moralnih poena, da bi ispunili svoju želju za osvetom, i to sve na najružniji mogući način - napisao je on.

- Ja neću biti taj koji će objaviti razlog i način njenog dela, koji su mi saopšteni sinoć, da bih probao da "operem" svoje ime, iz poštovanja prema njoj. Ako to bude razlog zbog kog će neko da me mrzi, to mi je skroz ok - dodao je jutjuber.

