POZNAVALA SAM KIKU! Emilija Milojević istakla: Mislim da Baka Prase NIJE BIO OKIDAČ ZA TRAGEDIJU!

Zorica Mršević, sociolog i jutjuberka Emilija Milojević govorile su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji o tragičnoj vesti da influenskerka Kristina Kika Đukić izvršila samoubistvo.

- Nasilnici uvek biraju slabijeg, nikada ne biraju ravnopravnog. Oni hoće da gaze, da ponižavaju. Svakom nasilju se mora stati na kraj i to određenim aktivnostima državnih organa. Vrlo sam zadovoljna što su već preduzete neke mere i važno je da se učini taj gest da se priznaje da je ovo bilo nasilje. Ovo društvo ima i mogućosti i prava da se to dogodi - kaže Zorica Mršević i naglašava da je nasilje kao požar, svako ko započne nasilje povlači nogu da se nasilje nastavi.

Jutjuberka Emilija Milojević istakla je da se sa Kristinom poznavala, ali da ništa nije pokazivalo da će se njena sudbina ovako završiti.

- Poznavala sam Kristinu, upoznale smo se na jednom događaju, delovala je veoma veselo i pozitivno. Definitivno se žalila, spominjala je u određenim klipovima kako joj je dosta svega, ali da je nešto konstantno potencirala, nije bilo uočljivo. Ništa nije nagoveštavalo da će se odlučiti na ovaj korak - istakla je influenserka.

Mršević je istakla da u naše vreme ovakvu vrstu popularnosti mnogi žele i da u tome nema ništa loše.

- Komentari su gnusni, čak i dan danas, što je veoma problematično. Iza toga stoji uvereneost u nedodirljivost, kao i svako nasilje, i sajber uvek ima jedan način da se spreči. To su institucije, dobro je da je tužilaštvo reagoivalo.

- Iz moje perspektive, prošlo je dve godine, bilo je hejta i pre i posle i mislim da taj sukob sa Bakom Prasetom nije bio okidač da Kristina uradi ovo što je uradila. Hejt, kao hejt jeste, ali to sa Bakom nije bilo okidač. Ja ga ovim putem ni najmanje ne branim, ali mislim da u ovom slučaju nije kriv - kaže Emilija.

Ona je dodala da se svakodnevno suočava sa negativnim komentarima na svojim video-klipovima.

- Kada pružimo svoj život javnosti, čljudi misle da automatski imaju slobodu da dođu, pljuju... Oni veruju da imaju to pravo. To je strašno. Jedino što može da me povredi jesu komentari na moje dete. Većina influenserki slikaju svoju decu, ima onij koje to ne rade i ja to poštujem - kaže Milojević.

Zorica Mršević je istakla da su oni koji ostavljaju negativne komentare po internetu slabići.

