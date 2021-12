KAD DRVO PADNE NA AUTO, KOME I KAKO DA SE ŽALITE: Šteta se naplati za 14 dana, ali tu su i OVE 2 CAKE! Važno je i čije je drvo!

BEOGRAD - Zimsko nedeljno popodne koje je mnogima bilo idilično, za mnoge je bila i agonija jer su im stabla zbog velikih snežnih nanosa padala na automobile i nanosila štetu.

Prve procene pokazuju da je takvih slučajeva bilo oko 850 ali i da to nije konačan broj, piše Blic.

foto: Nikola Anđić

Sve njih, ali i druge oštećene koji još nisu prijavili posledice nevremena zanima ko će i kako da im nadoknadi štetu.

Najveće nedumice su kod vlasnika automobila koji su bili i najveće “žrtve” snežnih padavina, posebno onih koji nemaju kasko već osnovno osiguranje.

Jedan od njih je i Milovan P. sa Zvezdare kome je stablo palo na automobil i napravilo veliku štetu.

- To se desilo oko 15 sati u nedelju i to na ulici gde je bilo i dece koja su se grudvala i radovala snegu. Među tom decom je bio i moj sin kada je iznenada orah koji tu stoji decenijama, i izdržao do sada mnoge oluje i padavine, odjednom pao. Sreća u nesreći je što niko od mališana nije povređen međutim “žrtva” tog oraha je bio moj automobil. Krošnja drveta je pala na krov i haubu koji su gotovo uništeni. Nakon ove nezgode pokušao sam da dobijem Gradsko zelenilo ali mi to nije pošlo za rukom a u ponedeljak ujutru sam pozvao moju osiguravajuću kuću, koja mi je rekla da ako nisam kasko osigurao vozilo, oni nemaju obavezu i da mi nadoknade štetu od elementarne nepogode i uputili me na Gradsko zelenilo - navodi ovaj Beograđanin za “Blic Biznis”.

foto: Profimedia

On dodaje da iako nije imao kasko osiguranje imao je sreću da je drvo, koje je palo na njegov automobil bilo na javnoj površini pa će mu “Zelenilo Beograd” nadoknaditi štetu.

- Izašao je tim ljudi ovog preduzeća i napravio zapisnik o šteti pa će mi oni nadoknaditi troškove koji su nastali padom drveta. Da bi ostvario to pravo morao sam zapisnik da odnesem Komisiji za procenu štete u Surčinskoj ulici na Novom Beogradu. Snežne padavine su meni nanele veliku štetu na automobiluu ali je u celoj toj nessreći bilo je i sreće jer nijedno od dece koja su se tu igrala, nije povređeno - objašnjava Milovan.

Da je to tako potvrđuje za “Blic Biznis” i Nataša Đurđević, direktorka jedne od poznatih kompanija koje se bave osiguranjem.

- Kada govorimo o osiguranju automobila, isplatu štete mogu da potražuju svi građani koji imaju ugovoreno kasko osiguranje kod svoje osiguravajuće kompanije. Procedura prijave odštetnog zahteva je jednostavna, a šteta se isplaćuje u roku od 14 dana od trenutka prikupljanja potrebne dokumentacije - navodi Đurđević.

foto: Dado Đilas

Ona dodaje da je ovakva procedura uslovljena razlikama u polisi osiguranja.

- Obavezno osiguranje motornog vozila služi isključivo da pokrije štetu koju vlasnik vozila pričini nekom drugom vozilu ili učesniku u saobraćaju. Zbog toga je i puni naziv ovog proizvoda: obavezno osiguranje motornih vozila za štetu pričinjenu trećim licima. Dakle, ljudi koji imaju ovu vrstu osiguranja ne mogu da očekuju nadoknadu štete od elementarnih nepogoda od osiguravajućih kompanija - kaže Đurđević

Ono što je važno da se zna, to je da su procedure koje su potrebne da bi se nadoknadila šteta, vrlo jednostavne.

foto: EPA-EFE/Ralph Lauer

- Veoma je jednostavno prijaviti štetu - može da se prijavi telefonskim putem i da se putem jednostavnog softvera uradi samoprocena oštećenja. Naravno, klijenti mogu i da ugovore termin u kojem će naš procenitelj izvršiti procenu oštećenja. Na osnovu nastalih oštećenja, izračunava se visina naknade koja će se isplatiti klijentu. Ceo proces se završava u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva, a često i mnogo brže - kaže direktorka.

foto: Kurir/Uroš Čorbić

Ipak, postoje slučajevi u kojima su procedure malo komplikovanije a odnose se na oštećenje vozila ili druge imovine nastale od stabala koja nisu u ingerenciji JKP ”Zelenilo Beograd”. Tada oštećeni građani moraju da pozovu MUP da izađe na teren, obave uviđaj i naprave zapisnik. Na osnovu tog zapisnika naknada može potraživati od vlasnika poseda. Problem je što se ovakvi slučajevi najčešće rešavaju preko suda, što znači da podrazumevaju i podnošenje tužbe i kompletan sudski postupak.

foto: Kurir

Inače, slučajeve oborenih, prelomljenih ili oštećenih stabala, koja mogu ugroziti bezbednost i naneti materijalnu štetu građanima, mogu se prijaviti Centru za informisanje JKP „Zelenilo-Beograd“ radnim danom od 7.30 do 15.30 časova na broj telefona 011/2630-506, a posle tog vremena i vikendom dežurnoj službi JKP „Zelenilo – Beograd” na broj telefon 011/2650-683.

Kurir.rs/Blic