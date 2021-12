PUKLI POSLOVI BAKA PRASETA: Maše parama, hvali se luksuznim automobilima i roleksom, a firme mu propadaju!

Iako Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase - koji je prethodnih dana, nakon smrti jutjuberke Kristine Kike Đukić ponovo dospeo u žižu javnosti - voli da se javno predstavlja kao biznismen koji zarađuje brdo para, te se na društvenim mrežama konstantno hvali velikom zaradom, preskupim "roleksom" i najluksuznijim sportskim automobilima, realnost je, sudeći po poslovanju njegovih firmi, znatno drugačija!

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Dok su se klinci ugledali na svog idola, želeći da i oni jednog dana plivaju u luksuzu, Ilić je firmu "Baka Prase d.o.o." nedavno prodao, dok je njegova ugostiteljska radnja "Internet kafe Institucija" prošle godine zabeležila minus od tri miliona dinara!

Naime, Baka Prase voli da se na društvenim mrežama hvali svojim uspesima, pa je tako u martu 2020. na Instagramu objavio fotografiju ugovora i napisao: "Otvorena još jedna firma". Pored ugovora, na kojem se nazire ime preduzeća - "Baka Prase d.o.o.", u prvom planu je bila i njegova ruka sa satom marke "roleks", čija cena se, kako su pisali mediji, kreće od 6.000 do 50.000 evra.

foto: Instagram screenshot

Međutim, ova firma, koja se, kako se vidi na sajtu Agencije za privredne registre (APR), bavi "delatnostima koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa", u njegovom vlasništvu je bila samo do septembra ove godine, kada je u stoprocentnom udelu prešla u ruke ni manje ni više nego "Grčke nacionalne manjine - Grčki kulturni centar u Velikom Gradištu", ali se ovim biznisom Baka Prase nije pohvalio na društvenim mrežama.

foto: Instagram screenshot

Popularni jutjuber u januaru prošle godine šokirao je javnost snimkom na kome je prikazao da je državi platio neverovatnih 653.390 dinara poreza, što je tek 20 odsto od njegovih primanja.

foto: Printscreen Youtube

- Ovo je moj PDV, 20 odsto za profit od 5. 9. do 30. 9. 2019. godine, koji iznosi 653.390 dinara. E, to je profit kada je porez za jedan mesec 5.500 evra - izjavio je Ilić, a slika uplatnice se masovno delila na društvenim mrežama. Ovaj novac on je, zanimljivo, uplatio preko preduzeća Bogdan Ilić PR "Internet kafe Institucija", koje je, prema poslednjem izveštaju objavljenom na APR, 2020. završilo s gubitkom od 3.096.000 dinara.

foto: Printscreen

Advokat Ivan Ninić kaže za Kurir da je teško obuhvatiti sve prihode Baka Praseta, jer ih ima po više osnova, ali da je ključno to na koji račun ležu prihodi od pregleda na internet servisima.

foto: Damir Dervišagić

- On ima prihode i od promocije, marketinga i slično, ali je ključno gde ležu prihodi od broja pregleda. Da li je to na račun ove preduzetničke radnje, neke druge ili možda čak na račune koji nisu prijavljeni u Srbiji i koji ne podležu poreskoj kontroli jer su nepoznati - kaže Ninić i dodaje da frilenseri često novac prebacuju na pejpal i neke druge servise kako bi izbegli ili umanjili plaćanje poreza, te da je Baka Prase možda flagrantan primer poreskog obveznika kojeg treba pročešljati na ozbiljan način. Broj telefona Baka Praseta poznat redakciji juče je bio nedostupan.

Veliki udarac Napustili ga sponzori foto: Printscreen/Youtube Bogdan Ilić je, kako su pisali mediji, u julu 2020. ostao i bez nekoliko sponzorskih ugovora, od kojih je navodno mesečno zarađivao čak 40.000 evra, zbog optužbi da je spopadao maloletnicu za seksualni odnos i bludne radnje. Jutjuber je sam priznao da su saradnju s njim raskinule tri kompanije od kojih je dobijao veliki novac da reklamira njihove proizvode, a u pitanju su mobilni telefoni, laptopovi, računari i sokovi.

Kurir.rs/Ružica Kantar