OMIKRON SOJ NAJOPASNIJI ZA DECU: Srpski pedijatri upozoravaju da najmlađi OVAKO TREBA DA SE ZAŠTITE

Dok je u Srbiji poslednjih nedelja broj novozaraženih koronavirusom u padu, u svetu hara omikron, novi soj korone, zbog kojeg pojedine države beleže rekordne brojeve novih slučajeva zaraze na dnevnom nivou. Stručnjaci šalju alarmantno upozorenje da su na meti omnikrona sada posebno deca, jer broj zaraženih mališana za petinu veći nego u talasu delta soja!

Podaci iz Južnoafričke Republike, odakle je omikron najpre počeo da se širi pre nepunih mesec dana, pokazuju da deca zaražena novim sojem imaju 20 odsto veće šanse da budu hospitalizovana zbog komplikacija u poređenju s njihovim vršnjacima zaražanim prethodno dominantnom varijantom delta, rezultat je istraživanja koje je sprovela privatna osiguravajuća kuća Diskaveri helt. Istraživanje je obuhvatilo više od 70.000 zaraženih omikronom u poslednje tri nedelje.

Epidemiolog dr Erik Fejgl-Ding, viši saradnik u Federaciji američkih naučnika, napisao je na svom Tviter nalogu da se "širom sveta pojavljuje jasan obrazac po kome su deca izuzetno podložna omikronu".

- To vidimo u Južnoj Africi, Velikoj Britaniji, Danskoj, Njujorku. Podaci iz Južne Afrike pokazuju da deca imaju 20 odsto veći rizik od hospitalizacije sa omikronom u odnosu na stari soj iz 2020. - napisao je on i objavio grafikon na kome se vidi da se od 13. do 15. decembra broj novih slučajeva zaraze kod dece u školskom uzrastu u Njujorku udvostručio sa 502 na 1.085.

Predsednik Udruženja pedijatara Srbije prof. dr Georgios Konstantinidis rekao je za Kurir da su dosadašnji podaci i istraživanja iz sveta pokazali da je omikron zarazniji od delte, ali i da daje lakše kliničke slike, kao i da je procenat smrtnosti manji.

- Kad imamo veći broj novih slučajeva, moramo da imamo i više hospitalizovanih. Omikron se širi među decom zbog toga što je u toj grupi najmanji procenat vakcinisanih, pa tu virus najviše kruži, jer su deca ta koja se najviše kreću. Stariji su u velikoj meri vakcinisani te bi zbog toga omikron mogao biti opasniji za decu - kaže prof. dr Konstantinidis.

On navodi i da se broj hospitalizovanih udvostručuje i u Evropi zbog pojave novog soja:

- Primetan je i porast hospitalizovanih pacijenata u grupi od 20 do 45 godina, ali i među mlađom decom, od dve do tri godine. Vakcinacija kod starijih i kod dece je jedini izlaz i spas od pojave novih sojeva. Studije su pokazale da kod omikrona vakcine imaju nešto manju efikasnost, ali buster doza "fajzera" ima veći stepen zaštite.

U "Mišoviću" desetoro dece Zaražene i bebice od mesec dana Načelnica dečje klinike u KBC "Dr Dragiša Mišović" dr Olivera Ostojić navodi za Kurir da je do juče u ovoj ustanovi bilo hospitalizovano desetoro zaražene dece s majkama. foto: Printscreen/RTS - Svi imaju različite kliničke slike, od onih sa respiratornim simptomima, dijarejom, pa i bebice od mesec dana s povišenom temperaturom - kaže dr Ostojić i navodi da u Srbiji zvanično još nije registrovan omikron soj. - Činjenica je da je trenutno situacija kod nas mirnija i da je manje prijema, ambulantskih pregleda i poziva iz unutrašnjosti. Svakako, vakcinacija nam ostaje kao jedino rešenje protiv novih sojeva. Znamo da vakcine ne štite u potpunosti, ali doprinose tome da virus prestane da cirkuliše među decom, da prelazi sa odraslih na decu i obrnuto i da vakcinisani imaju daleko blaže kliničke slike. Zbog toga što deca nisu pošteđena od novih sojeva, treba vakcinisati i decu.

"Fajzer" saopštio Treća doza i za decu do pet godina Za razliku od efikasnog dejstva na bebe do dve godine, dve doze "Fajzerove" vakcine protiv kovida nisu pružile očekivani imunitet kod dece od dve do pet godina, saopštila je ova farmaceutska kompanija i preporučila uvođenje treće doze za mališane. Zbog ovakvih rezultata istraživanja "Fajzer" je saopštio da će u program ispitivanja cepiva uvrstiti treću dozu za svu decu i bebe u dobi od šest meseci do pet godina.

