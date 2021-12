NIŠTA MU NIJE SVETO! MIROLJUB PETROVIĆ PROZIVAO MRTVU KIKU! Prvo ih DEMON nagovara da od sebe prave majmuna, a posle da se ROKNU!

Miroljub Petrović, koji je u javnosti poznat po svojim nadrilekarskim i antivakserskim stavovima i kome, po svemu sudeći ništa nije sveto, u emisiji na jutjubu, dotakao se i smrti poznate jutjuberke Kristine Kike Đukić (21) koju je optužio za pravljenje "goveđih klipova"! Petrović je za jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, rekao da je jedan od najvećih majmuna u sotosnkom takmičenju i da bi ekspresno trebalo da ide kod sveštenika Branislava Peranovića, optuženog zbog ubistva štićenika centra za odvikavanje od droge!

Naime, ovaj kontroverzni teoretičar zavere, koji, iako niko zapravo ne zna čime se sve bavi i na koje sve načine zarađuje novac, imao je svoje mišljenje i o tragičnoj smrti Kike i uticaju društvenih mreža na mlade.

- Postoje sotonska ili goveđa takmičenja i božija taklmičenja. U goveđim ili sotonskim takmičenjma, ljudi se takmiče ko će da bude veća budala, ko će da bude veći majmun. Oni su termin majmun nazvali influenser, znači takmiče se ko će bolje da animira majmune, odnosno ko će da bude najveći majmun. I onda, onaj ko se najviše glupira, majmuniše, njega najviše prate. Na primer, taj Baka Prase je jedan od najvećih majmuna - rekao je Petrović u emisiji, dotakviši se i Ilićevog oca koji je sveštenik u Amsterdamu.

- Ono što je tragedija je što je njegov otac, kobajagi, sveštenik. Još živi u leglu satanista. On da je pametan, rekao bi: "Daj da se vratim kući, da nisam među ovim satanistima, dijabolicima!". Umesto da sinu sugeriše: "Alo, buzdovane, nemoj da praviš probleme", on brani svog sina - istakao je Petrović.

- Kada ovo pričam o Baki Prasetu nemam nameru da ga vređam, pa da on pomisli: "Kako me Miroljub isprozivao, dođe mi da se ubijem". Ne, ja te prozivam jer te volim, jer sam ti prijatelj - rekao je on i dodao da celo nebo plače kada vidi kako Ilić i drugi inflensri prave majmuna od sebe.

Na jezivi način se dotakao i mlade jutjuberke čija je smrt duboko potresla javnost.

- Prvo ih demon nagovara da od sebe prave majmuna, a posle ih demon nagovara da se roknu, jer prvo te demon nagovara na greh, pa ti posle kaže: "Jaoj, gotovo. To što si uradio, to ti bog nikada neće oprostiti, najbolje da se rokneš". Nisam gledao klipove devojčice koja se ubila. To su verovatno neki goveđi klipovi. Ona je imala 700.000 pratilaca. To je teško majmunisanje. Gledao sam Baku Praseta kratko. To ne može da se gleda koliko je odvratno. Treba ekspresno da ide kod Peranovića - zaključuje Petrović.

Isrozivao i Oliveru Jevtić Sva je deformisana, iskrivljena, osušena kao grana Miroljub Petrović u ovom video snimku je isprozivao i srspku atletičarku Oliveru Jevtić. foto: Fonet - Video sam je jednom na aerodromu. Znaš ti kako ona izgleda, brate?! Ona izgleda kao zombi. Sva je deformisana, iskrivljena, osušena kao suva grana. Nisam video onu što skače u dalj, ali ono što sam video u videu, ona isto izgleda kao Olivera Jeftić. Sada imaš te neke atletičare, oni kao idu da trče. Pa, trčanje je neprirodno, prirodno je da se šetaš. Sport ti je isto ono što radi Baka Prase. To je majmunisanje za majmune.

