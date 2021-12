KURIR OTKRIVA: Ministarstvo zdravlja preporučuje da kovid propusnice važe 24 SATA DO KRAJA JANUARA! Evo koje su još mere na stolu

U Srbiji je juče kod četvoročlane porodice, koja je stigla iz Bocvane, potvrđen omikron soj koji izaziva veliku zabrinutost u čitavom svetu, a za utorak je zakazana sednica kriznog štaba za borbu protiv korona virusa! Na stolu kriznog štaba, kako saznajemo, glavne teme biće procena rizika od proslava za novogodišnje i božićne praznike, kao i eventualno uvođenje novih mera.

foto: Printscreen/ TV Prva

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u ministarstvu zdravlja kaže za Kurir da ne isključuje mogućnost da nove mere budu uvedene, a preporuka Ministarstva zdravlja bi bila da se do kraja januara uvede da kovid propusnice važe 24 sata.

- S obzirom da imamo i dalje dnevno preko 1.000 novozaraženih, moramo biti jako oprezni, naročito sada, s obzirom na brzinu širenja omikron soja. Ovde nije samo u pitanju Nova godina, već i proslava katoličkog i našeg Božića, a onda i srpske Nove godine. To znači da ćemo sve do 20. januara imati velike epidemiološke rizike. U utorak je zakazan krizni štab i sigurno je da će kolege razgovarati o svemu što može da se primeni u ovom trenutku, kao i o tome da li se treba strpiti i Novu godinu još ove godine proslaviti u krugu porodice. Što se tiče ministarstva zdravlja, kovid propusnice koje važe 24 sata bi, u ovom periodu naleta omikrona, bile preporučljive, ali, krizni štab je taj koji donosi preporuke, a vlada odluke - kaže dr Đerlek i dodaje da koliko god da stručnjaci navode da omikron soj daje slabiju kliničku sliku i da je smrtnost manja, to još uvek nije naučno dokazano na velikim uzorcima.

foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia, Zorana Jevtić

- Moramo ponovo apelovati na nevakcinisane, a u Srbiji je takvih preko 40 odsto, da se vakcinišu jer će se oni prvi naći na udaru omikrona. Iako neki smatraju da pojedine vakcine imaju slabiju aktivnost na omikron, činjenica je da su vakcine i dalje toliko efikasne da nas mogu zaštititi od teških kliničkih slika i respiratora - objašnjava naš sagovornik i dodaje da ga posebno plaši to, a to su pokazala iskustva u svetu, što omikron u većem procentu od delte napada i decu, koja su nam najslabija karika u lancu imunizacije.

Iako se mogu čuti stavovi stručnjaka i da bi tokom novogodišnjih i božićnih praznika trebalo ograničiti i broj ljudi u zatvorenim prostorima, dr Đerlek smatra da bi to bilo jako teško kontrolisati.

- Cela svetska medicina i stručnjaci iz Evrope i sveta nagoveštavaju i priželjkuju da bi 2022. godina trebalo da bude sa mnogo manjim potencijalom korona virusa. Najbolje je da se još malo strpimo i praznike provedemo u svojim domovima, u najužem krugu porodice. Ne bih želeo da nam se slavlje pretvori u veliku tugu, da slavimo Novu godinu, a da već sutra imamo nekog ko će završiti na repsiratoru i, ne daj bože, izgubiti život - zaključuje on.

Četvrta doza Stručnjaci će doneti pravu odluku foto: Shutterstock U svetu se, naročito zbog omikrona, već uveliko priča o davanju četvrte doze vakcine protiv korona virusa, a dr Mirsad Đerlek kaže da o tome razgovaraju i naši najeminentniji stručnjaci. - Velike svetske studije su pokazale da efektivnost vakcina blago pada, pa su neke ozbiljne kompanije, kao što su Fajzer, Moderna, Asrtra Zeneka, počele da istražuju mogućnost da usredsrede svoju vakcinu prevashodno na omikron. U krugovima naših imunologa, epidemiologa i ljudi koji su zaduženi za vakcinaciju takođe se razgovaralo o tome i to, i pre nego što je registrovan omikron soj. Naš Nacionalni komitet za imunizaciju će sigurno, kao i što je bilo sa trećom dozom, doneti pravu i pravovremenu odluku o četvrtoj dozi.

Kurir.rs/R.K.