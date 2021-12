PETARDE MOGU DA EKSPLODIRAJU I U DŽEPU: Da bi praznike proveli u veselju a ne na operacionom stolu ovo treba da znate

Bez vatrometa, petardi i raketa mnogi ne mogu da zamisle novogodišnju noć. Međutim, neki ne mogu ni da je zaborave. Povrede prouzrokovane nestručnom upotrebom pirotehnike pojedine ljude su trajno onesposobile.

Da bi se poslednji dani stare i prvi nove godine proveli u veselju, a ne na operacionom stolu, važno je shvatiti – pirotehnička sredstva nisu igračke. Gubitak prsta, vida, oštećenje sluha, opekotine – samo su neke od posledica korišćenja petardi.

"Dečak je imao 40 petardi u džepu, one su eksplodirale u džepu od pantalona. Došao je u jednom teškom stanju, opekotine u predelu nogu, u predelu genitalija. Jedan dečak je ubacio petardu u rezervoar s benzinom, pri tome je došlo do eksplozije, do vatre, on je zadobio vrlo teške opekotine, preko 50 procenata tela", naveo je kao primere iz prakse dr Đorđe Kravljanac, upravnik Klinike za dečju hirurgiju.

Dr Marija Lukač iz Dečje klinike u Tiršovoj objašnjava da su posledice fatalne, čak i ako se uradi rekonstrukcija oštećenih delova tela.

"Pitanje je funkcije delova šake koji su rekonstruisani. Daleko je od toga da će ta šaka svirati klavir. Ta šaka se napravi da, ako može, pridržava neke predmete i to na grub način", ističe dr Lukač.

Na grub način i pojedini roditelji naučili su lekciju.

"Dete nije u stanju da napravi realnu procenu rizika i opasnosti i zato roditelj u tome mora da mu pomogne otvarajući priču sa detetom o tome šta je rizik, kakvog je kvaliteta ta eksplozivna naprava koju ima i kako da zarad jednog kratkog trenutka uzbuđenja ili nekog zadovoljstva može imati dugotrajni nerešiv problem", objašnjava porodični psihoterapeut Radmila Vulić Bojović.

Dr Lukač poručuje da ovakve povrede za celi život obeleže život i deteta i njegove porodice.

"Ja sam sigurna da oni više nikada neće slaviti Novu godinu sa zadovoljstvom", ističe Marija Lukač.

Zadovoljstvo koje neki vide u bacanju petardi može da košta i finansijski – za narušavanje javnog reda i mira preti kazna od 50.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova. Ista kazna je i za roditelje maloletne dece.

(Kurir.rs/RTS)

BONUS VIDEO:

04:38 PETARDE I VATROMET: Apel protiv korišćenje pirotehničkih sredstava u najluđoj noći