LJUDI U BOMBONAMA NALAZILI NOKTE, U TEGLI AJVARA RIBLJE KOSTI, ALI TO NIJE SVE! Ovo će vas najviše iznenaditi, JEZIVO JE!

Šokantna ispovest Beograđanke D. K. (46), koja je za Kurir ispričala svoje neprijatno iskustvo kako je u mekanim bombonama pronašla nokat, uzburkala je javnost i naišla na burnu reakciju građana koji su u komentarima ispod našeg teksta pisali o tome šta su sve od stranih tela i čudnih stvari pronalazili u hrani.

foto: Damir Dervišagić, Profimedia

Tako su neki od njih napislali da su u tegli ajvara pronalazili riblje kosti, nokte, pa čak i zub!

- U tegli ajvara našla sam riblje kosti! - piše u jednom od komentara, dok je u drugom napisano:

- Ja sam nedavno našla zub - napisala je jedna žena, dok je jedan muškarac napisao da je "pronašao nokat u tegli ajvara".

Mnogi od njih koji su imali ovakva neprijatna iskustva se pitaju šta treba da urade u takvim situacijama, kome mogu da se obrate i prijave tako nešto.

Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže za Kurir da kada se potrošaču desi da u hrani pronađe neki od ovih "neželjenih sastojaka", obavezno treba da sačuva ambalažu na kojoj se vidi lot i dokaz o kupovini.

- Međutim narušena ambalaža proizvoda ne predstavlja nikakav dokaz da se nešto nalazilo unutra za šta tvrdi potrošač. U tom slučaju nema povoda da se nešto ispita. Kada na primer otvorite teglu ne možete da dokažete da je to nešto bilo unutra - kaže Alfirović i dodaje:

- Ali ukoliko se to nešto vidi, recimo u zapečaćenoj tegli onda je to dokaz koji se daje nadležnoj inspekciji.

On navodi i da kupac to što pronađe treba da slika i prijavi nadležnoj inspekciji. - Inspekcija postupa ako postoje indicije da je došlo do problema u procesu proizvodnje. Udruženja za zaštitu potrošača s vremena na vreme dobijaju takve prijave pa ih na isti način i procesuiraju.

Podsetimo, Beograđanka D. K. (46) rekla je da dok je jela bombonu osetila je čudan ukus u ustima i osetila da joj se zaglavilo nešto tvrdo.

- Ispljuvala sam i bombonu i nokat koji je bio u bomboni. Kada sam videl anokat počela sam da povraćam. I sad imam odvratan osećaj u ustima. Ne mogu da verujem da sam mogla da pojedem nečiji nokat u bomboni.

Zakon obavezuje proizvođača Zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda obavezuje proizvođača, ukoliko nešto nije u redu sa proizvodom, da ga povuče iz prodaje i da o tome obavesti nadležni organ. Ukoliko inspekcija utvrdi da postoje nepravilnosti i opasnost po zdravlje potrošača, ona, takođe, proizvođaču određuje zabranu prometa proizvoda i opoziv.

Kurir.rs/ A. K.