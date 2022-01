DR PERIŠIĆ OBJASNIO LAICIMA: Kako da znate je li infekcija virusna ili bakterijska! Otkrio šta znači kad je povišen OVAJ PARAMETAR

BEOGRAD - Gastroenterolog dr Vojislav Perišić gostovao je na TV Prva gde je govorio o važnim paramertima u krvnoj slici, pa dodao da je dovoljno da deca jednom godišnje vade krv.

Lekari su saglasni da krvna slika treba da se radi jednom godišnje ili u šest meseci u zavisnosti od zdravstvenog stanja.

- Nije samo hemoglobin, nisu samo bela krvna zrnca i krvne pločice, nego MCV, MCHC.

Šta znači MCV - to je takozvani volumen zapremine eritrocita, a ako neko ima i normalan hemoglobin i normalan broj eritrocita, ali je MCV smanjen, znači fali mu gvožđa.

Ako je MCHC, znači srednja koncentracija gvožđa, snižena, on ima deficitnu anemiju. To mora da se čita. I ima još jedna analiza, piše RDV, znači da li su eritrociti različite veličine. To su fini pokazatelji deficita gvožđa, ali ima još jedna stvar - da li je dete anemično ili ne, bitno je znati da bi se sprovela terapija preparatima gvožđa, a tu uvek mora da se radi feritin - pojasnio je doktor Vojislav Perišić.

Dr Perišić objašnjava kako se prepoznaje da li je reč o bakterijskoj ili virusnoj infekciji, a kada smo bolesni najviše gledamo u CRP kao parametar u krvnoj slici.

CRP analize, kao i krvna slika, će vašem lekaru dati bolji uvid u vaše zdravstveno stanje.

- Za CRP je ovako pravilo - do 50 povećanje su virusi, od 50 do 70 mogući virusi, moguće bakterije, preko 70 verovatno bakterije. Drugo, CRP-u treba nekoliko sati da skoči od početka temperature, treba mu 10 do 12 sati. Ali ako pacijentu nije dobro, treba mu vremena da poraste CRP, ali skoče leukociti, preko 40.000, dolaze oni granuloziti. Još jetra nije stigla da napravi CRP, ali leukociti su visoki, to znači da će i CRP biti povišen za par sati. Ali mi uzimamo jedinjenje u krvi koje se zove prokalcitonin, to je jedinjenje koje pravi jetra, a koje, ako je u pitanju bakterija, u roku od sat vremena skače gore, kaže dr Perišić.

Kurir.rs/TV Prva/Informer