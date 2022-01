KAKVE STRANKE, VLAST I OPOZICIJA ZA BOGA MILOGA: Mudra beseda patrijarha Porfirija o svemu što nas tišti! O koroni i pričešću

To što se u poslednjem ratu Srbi nisu međusobno ubijali izgleda da nekom veoma nedostaje, rekao patrijarh

BEOGRAD - Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije izjavio da svom narodu želi da bude "plodan, da se rađamo i množimo, da bude kreativan, napredan, da živimo u radosti, da se radujemo jedni drugima i da pomažemo jedni drugima, a ne da se mlatimo motkama po ulici".

"Šta očekivati od patrijarha ili od bilo kog hrišćanina? Jednostavna, biblijska mudrost izrečena rečima majke Jevrosime: '...da zlo dobro doneti neće', dobar je komentar i o autodestrukciji na auto-putevima, mostovima, raskrsnicama koja se prikazuje kao vrhunska vrlina. Ni za zapetu ne menjam moj poziv na mir, ljubav, štaviše na civilizaciju ljubavi. Pritom insistiram na permanentom dijalogu, koji će doneti mir", rekao je patrijarh Porfitije za današnju Politiku, povodom njegove nedavne poruke o protestima, koja je u delu javnosti doživljena kao podrška vlastima.

Kakve stranke, vlast i opozicija za Boga miloga! Kako kaže, "Crkva gleda čovečanstvo, univerzum, vaseljenu i budući vek". - Kakve stranke, vlast i opozicija za Boga miloga! To pak ne isključuje brigu crkve za današnjicu, za hleb za mir, a mir pre svega i mir više od svega. Mir je naviši božanski dar koji je dat svim ljudima i koji podrazumeva sklad sa Božijom promišlju. Onaj ko u crkvu unosi duh političkog strančarenja ili bilo kakvog strančarenja je promašio temu. A promašenu temu do poromašenog života deli kratak korak - navodi Porfirije za Politiku.

Govoreći o stradanju naroda u proteklim ratovima, on je rekao da "to što se u poslednjem ratu Srbi nisu međusobno ubijali izgleda da nekom veoma nedostaje". ;"Kao da se po svaku cenu traži razlog da to bude nadoknadjeno. A koliko je glava srpskih od srpske ruke postradalo u dvadesetom stoleću", naveo je patrijarh Porfirije.

On je rekao i da "pojedini mediji liče na Prokrustovu postelju, a novinari na samog Prokrustra, mitskog jelinskog gostioničara koji je onome ko legne u njegovu postelju, ukoliko je suviše dugačak, odsecao noge a nekog kratkog je istezao do smrti".

Pričešće nije lek protiv korone Poglavar SPC se za Politiku osvrnuo i na pandemiju korona virusa, rekavši da ga je onespokojilo saznanje da ima više od 7.000 zaraženih dnevno. Odgovorio je i, kako kaže, na dilemu koja je nametnuta, "a koja opterećuje svsavest mnogih pravoslavnih hrišćana". - Jednostavno da kažem: bolest se ne prenosi svetim pričešćem. Zamislite koliko bi sveštenika preživelo aktuelnu epizodu da se zaraza širi pričešćem ? Veoma mali broj. Tako da ovo pitanje za nas nije tema - navodi patrijarh. Međutim kaže, "greše oni koji misle da je sveto pričešće lek protiv korone ili neke druge bolesti".

Znači, ukoliko se nečiji stav ne uklapa u trenutno zadatu sliku stvarnosti koju odredjeni mediji diktira, tim gore po stvarnost, a ono što se izgovori će ili rastrzati ili iseći da bi se ukopilo u poželjni ideološki kontekst.

A takva prokrustrovska medijska politika generiše nasilje na ulicama. Zbog odgovornosti koju imamo svi za sve, moramo da to priznamo jedni drugima", rekao je patrijarh Porfirije.

Kurir.rs/Beta/Politka