RHMZ IZDAO UPOZORENJE: U ovim delovima Srbije očekuju se više padavina, temperatura sutra ispod 0! UPALJEN I METEO ALARM

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom i snegom, a Republički hidrometeorološki zavod izdao je i meteorološko upozorenje.

"Danas mestimično stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a u ponedelјak na području zapadne, centralne i jugozapadne Srbije očekuje se više padavina i povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 20 centimetara", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Na severu i zapadu tokom dana uglavnom suvo, a noću sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Najniža temperatura od minus dva do četiri, a najviša od jedan do šest stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, uz provejavanje slabog snega pre podne i temperaturu od oko nule do oko dva stepena.

U toku noći ponovo će padati sneg i očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača.

Upaljen i meteo alarm

Zbog snega i magle u jednom delu Srbije biće upaljen danas žuti meteo alarm što znači da vreme može biti opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Žuti meteo alarm biće na snazi na teritoriji Bačke, Bnata, Srema, Beograda, na zapadu naše zemlje kao i u Šumadiji.

Za ponedeljak je najavljeno dodatno pogoršanje vremena, te će na snazi, pored žutog, biti i narandžasti meteo alarm sto znači da je vreme opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavljeno je na sajtu RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Meteorolozi najavili formiranje snežnog pokrivača

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je da se narednih dana u brdsko-planinskim predelima očekuje povećanje snežnog pokrivača za 10 do 20 centimetara, lokalno i više.

- I u mnogim nižim predelima Srbije i u Beogradu očekuje se manje formiranje snežnog pokrivača, uglavnom 1 do 10 cm, lokalno i više. Kako se u vreme padanja snega ne očekuju veoma niske temperature i kako će one biti uglavnom oko 0-1°C, sneg će biti veoma mokar i težak i imaće dosta vode u sebi. Ni podloga neće biti previše hladna da bi se u nizijama formorao veći snežni pokrivač. U periodu od danas do utorka na području Srbije očekuje se da padne od 10 do 30 mm padavina po kvadratnom metru, lokalno i do 50 mm, a najveća količina padavina očekuje se danas, u noći između nedelje i ponedeljka i tokom ponedeljka. Najmanje padavina biće na severu Vojvodine - navodi Đurić.

(Kurir.rs)