NAJNOVIJI KORONA PRESEK U SRBIJI: Imamo blagi pad! Ovo je današnji broj novozaraženih, a evo i pregleda po gradovima Srbije

SRBIJA - U prethodnih 24 sata na korona virus testirano je 33.195 građana od kojih je 12.877 novozaraženih.

Preminula su 26 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 85 obolelih.

Od početka epidemije u Srbiji je registrovano 1.386.114 pozitivnih na korona virus, dok su od posledica infekcije prema zvaničnim podacima preminule 12.984 osobe.

Jučerašnji korona bilans u Srbiji

PREGLED SITUACIJE PO GRADOVIMA SRBIJE

Kraljevo: Zaraženo još 257, preminula 2 pacijenta

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, u poslednja 24 časa, u zdravstvenim ustanovama sa područja grada, testirano je ukupno 659 uzoraka nazofaringealnog brisa na prisustvo novog korona virusa, a prisustvo je potvrđeno kod 257 osoba.

Na teritoriji Kraljeva, na dan 11. januar, ukupan broj potvrđenih slučajeva od početka epidemije je 31.853. Od poslednjeg izveštaja, u Opštoj bolnici „Studenica“, sa teritorije grada na Ibru, nažalost, preminule su 2 osobe od posledica bolesti „Covid-19“.

U kraljevačkoj bolnici trenutno se na lečenju nalazi 18 kovid pacijenata. Na intenzivnoj nezi su 4 pacijenta (1 na neinvazivnoj ventilaciji, 1 na „high flow“ režimu i 2 na kiseoničnoj masci). Tokom protekla 24 časa u bolnicu su primljena 3 pacijenta, isti broj je otpušten, a u istom periodu u Kovid ambulanti obavljeno je 115 pregleda. J. S.

Korona u Toplici Za poslednja dva dana naglo je povćan broj obolelih od Kovida-19 u topličkom kraju. Tako na primer tokom jučerašnjeg dana u kuršumlijskoj opštini od 104 testirane osobe čak 41 je pozitivna, a zbog loše epidemiološke situacije održana je i vanredna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije, koji je pozvao građane da budu odgovorni. Situacija je, prema broju stanovnika i broju testiranih malo bolja u Prokuplju. U prethodnom danu od 230 testiranih u Domu zdravlja Prokuplje, pozitivnih na korona virus je 57. Kako je za Kurir rekla direktorka ove zdravstvene ustanove Verica Bojičić broj zaraženih je naglo skočio, ako se uzme u obzir da je poslednjeg dana sada već prošle godine na teritoriji grada Prokuplja bilo svega dva lica koja su zaražena. U toku jučerašnjeg dana u Кovid prijemno-trijažnim ambulantama Opšte bolnice ‘’Dr Aleksa Savić’’ , koja pokriva sve četiri opštine Topličkog okruga Prokuplje, Blace, Kuršumliju i Žitorađe pregledana su 45 lica sa simptomima respiratornih infekcija pod sumnjom ili pozitivna na kovid 19. Kod 33 lica je potvrđen virus, a hospitalizovao je 36 pacijenata iz sve četiri opštine. Na kiseoničkoj potpori trenutno se nalaze 22 pacijenta. Jedan zaposlenih iz ove bolnice preminuo je tokom jučerašnjeg dana u Kovid bolnici u Kruševcu. B.R.

Loznica: Korona u sve jačoj ofanzivi

Drastično je povećan broj prvih pregleda u Trijažnom centru lozničkog Doma zdravlja ‘’Dr Milenko Marin’’, dok je broj hospitalizovanih i dalje stabilan, uvećan je za jednu osobu pa su danas na kovid odeljenjima Opšte bolnice u Loznice dvadeset i četiri pacijenta.

U Trijažnom centru su od 266 primljenih osoba čak 223 došle na prvi pregled sa simptomima koji mogu ukazivati na kovid infekciju, a jedanaest njih je upućeno infektologu. Kroz ambulantu Infektivnog odeljenja prošlo je 45 pacijenata od kojih se dvadeset do sada nije obraćalo lekarima zbog koronavirusa. Služba za radiološku dijagnostiku primila je 47 pacijenata sa sumnjom na kovid, a samo je na jednom snimku otkrivena nova pneumonija. Trenutno je prema podacima dobijenim od Dragane Mitrović, portparola Opšte bolnice, 39 zaposlenih pozitivno na kovid. Osam lekara, 23 medicinska tehničara - sestre, sedam nezdravstvenih radnika i jedan pripravnik.

Svi su na kućnom lečenju osim jedne osobe koja je hospitalizovama. Na području Mačvanskog okruga nastavljeno je povećanje broja pozitivnih i obolelih. Tokom jučerašnjeg dana su prema podacima šabačkog Zavoda za javno zdravlje potvrđena 532 pozitivna uzorka na kovid-19, 75 više nego dan pre, dok je broj obolelih uvećan za 454 i sada ih je 2.874 u dva grada i šest opština. Šabac je imao 199 pozitivnih, Loznica 161, dok su sve opštine dvocifrene. Bogatić prednjači sa 77 novozaraženih, Ljubovija ima 31, Krupanj 19, po 17 ih je u Koceljevi i Malom Zvorniku, a jedanaest u Vladimircima.

Broj obolelih u Šapcu i Loznici premašio je hiljadu i trenutno se od kovida leči 1.138 Šapčana, odnosno 1.011 Lozničana. Trocifreni su i Bogatić sa 318 i Ljubovija gde boluje 126 građana, dok ih je u Koceljevi 76, Malom Zvorniku 75, Vladimircima 71, a 59 bolesnih ima Krupanj. Iz Zavoda ocenjuju da je epidemiološka situacija ‘’svakim danom sve teža i teža’’, ono što je poražavajuće je da je došlo do drastične promene zadnjih nedelju dana i da smo, ocenjuju, sada u ‘’nekoj pretećoj epidemiološkoj situaciji’’, a broj pozitivnih ‘’vraća nas u septembar kad smo imali najgore dane od početka pandemije". Lekaru se, inače, uglavnom javljaju mladi od 20 do 34 godine koji imaju lakšu kliničku sliku. T.Ilić

Valjevo: Dvostruko veći broj pregleda u kovid ambulanti

U Kolubarskom okrugu broj novozaraženih je petostruko veći u odnosu na pre sedam dana, a ista situacija je i u Valjevu. U Kovid ambulanti valjevskog Doma zdravlja je broj pregleda dupliran u poslednja 24 sata.

Pre sedam dana u Okrugu je bilo 72 nova slučajeva korona virusa, a u poslednja 24 sata je registrovano 357 novozaraženih. U Valjevu je na korona virus potvrđen kod 219 osoba, dok je pre nedelju dana bilo samo 39 novozaraženih. Ub beleži 65 novopozitivnih, Lajkovac 29, Ljig 21, Mionica 15, a u Osečini je 8 osoba pozitivno na korona virus.

Od posledica korona virusa preminule su još četiri osobe sa Uba. Na bolničkom lečenju se nalazi 77 pacijenata sa simptomima korona virusa, njih 10 je na potpomognutoj respiraciji. U protekla 24 sata na bolničko lečenje je primljeno 7 pacijenata, od kojih su 3 pacijenta nevakcinisana.

U Kovid ambulanti je broj pregleda dupliran u poslednja 24 sata i juče je pregledano 807 odraslih osoba i a bilo je i 69 pregleda dece. Broj aktivnih slučajeva u Kolubarskom okrugu je ukupno 1.578. Od toga u Valjevu je 918, Ubu 314, Ljigu 109, Lajkovcu 106, Mionici 97 i Osečini 34. Od početka epidemije od posledica korona virusa u Kolubarskom okrugu je preminulo 866 osoba. U Valjevu je preminulo njih 462, Ubu 127, Mionici 101, Lajkovcu 62, Ljigu 60 i Osečini 54. U Kolubarskom okrugu od početka pandemije korona virus je potvrđen kod 38.272 osobe, od čega je u Valjevu njih 21.993. S.S.

Korona u Pčinjskom okrugu: Zaraženo 205 U Pčinjskom okrugu na kovid 19 testirane su 673 osobe. Analize su pokazale da je njih 205 zaraženo koronavirusom, poslednji su zvanični podaci koje je saopštio Gradski štab za vanredne situacije u Vranju. Najviše obolelih u poslednja 24 časa je u Vranju njih 142, iz Surdulice je 25 inficiranih, 16 iz Vladičinog Hana, 13 iz Bujanovca, po 4 novoobolela iz Preševa i Trgovišta i jedan inficirani iz Bosilegrada. Prema podacima ZC Vranje u kovid ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 304 pregleda, 176 prvih I 128 kontrolnih. Urađeno je 165 laboratorijskih analiza, 7 PCR i 187 antigenskih testova. Od toga 97 je pozitivnih na koronavirus. U poslednja 24 časa i pored svih napora lekara, u Vranju je bitku sa koronavirusom izgubio jedan pacijent, zvanični su podaci saopšteni iz Zdravstvenog centra u Vranju. U kovid bolnicama ZC Vranje hospitalizovano je 12 pacijenata, svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća. Na kiseoniku je 6 pacijenata. Na lečenje je primljen jedan pacijent. Otpusta nije bilo. Na dalje lečenje transportovana su dva pacijenta u Niš i Kruševac. Slobodna su 64 mesta u kovid bolnici. Dečja kovid ambulanta imala je 53 pregleda i svi osim jednog su bili prvi. Testirano je 51 dete , rezultati su pokazali da je 7 dece pozitivno. Zaražena su dva deteta predškolskog i pet školskog uzrasta. Nešto manje od 117.000 doza vakcina dato od početka imunizacije. Od početka imunizacije zaključno sa jučerašnjim danom u Vranju je dato ukupno 116.854 doza svih vakcina, saopšteno je iz ZC Vranje. Juče su ukupno date 93 doze vakcina. Imunizovano je 17 građana Srbije prvi put, 33 osobe su primile drugu, dok je 38 lica vakcinisano trećom dozom. Iz Severne Makedonije vakcinisano je pet državljana. -Od početka imunizacije protiv sezonskog gripa na glavnom vakcinalnom punktu ZC Vranje je dato ukupno 2.119 doza vakcina- saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. T.S.

Aleksandrovac: Zaraženo još 80

Prema rečima direktorke Doma zdravlja “Dobrivoje Ger.Popović” u Aleksandrovcu dr Veroslave Đorđević Tomić, kovid situacija u ovioj potkopaoničkoj opštini dobila je zabrinjavajuće razmere, jer se veliki broj lica javlja na prve preglede. Već nekoliko dana se ne smanjuje pritisak pacijenata, tako da se dnevno obavi i više od 300 pregleda.

U protekla 24 sata zabeleženo je 80 novih slučajeva zaraze virusom Kovid 19, što je do sada rekordno od početka pandemije, ali i najviše u Rasinskom okrugu u odnosu na broj stanovnika. Sa ovih 80 novih bolesnika ukupna cifra do sada inficiranih lica u Župi iznosi 6.400. Ovako teška situacija sa povećanjem broja pregleda, koji je najveći od novembra prošle godine, Kovid ambulanta je već dva dana radila do 1 sat posle ponoći. Ž. M.

