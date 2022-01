DOKTOR TIODOROVIĆ OTKRIO KADA SE OČEKUJE SMIRIVANJE OVOG TALASA KORONE: Spomenuo i šta govore podaci o novozaraženima od jutros

Prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član kriznog štaba izjavio je da ne treba podcenjivati omikron, pogotovo sada kada je aktuelan i virus gripa, što zajedno sa njim čine fluronu, koja za sada još uvek predstavlja opasnost da bi pandemija eventualno mogla da se produži.

U Zagrebu od posledica korone umrlo 11-godišnje dete. Lekari kažu da je imalo uobičajenu kliničku sliku, međutim, Tiodorović ističe da se to događa svugde u svetu, te da zbog toga i dodatno treba obratiti pažnju na decu.

"Ne treba podcenjivati omikron, ali gledajući podatke od jutros kod nas imamo relativno mirnu situaciju, ali su kovid amulante i dalje pritisnute. Za sada je još prva faza u pitanju i to znači da obolevaju uglavnom mladi ljudi koji su bili na proslavama, ali ima i ljudi srednjih godina", rekao je on za TV Prva.

Dodaje da se se sledeća faza očekuje uskoro, ali da misli da je možda čak i sada počela. Ona se sastoji od obolevanja starih i hroničnih bolesnika, te da je za njih zabrinut da bi moglo da dođe i do fatalnih ishoda, jer im je imunitet veoma slab.

O trajanju virusa

"Moguće je da će potrajati i nakon februara, imaćemo situaciju da se cele porodice javljaju u ambulantu", rekao je on.

Smatra da brojke od 14 i 18 hiljada mogu da se množe sa dva kada se radi o stvarnom broju zaraženih, jer je po njemu mnogo ljudi koji su asimptomatski slučaj.

"Pojava gripa može da zakomplikuje stvar, takozvana flurona", istakao je Tiodorović.

Dodaje da prošle godine nije bilo pojave virusa gripa u ovom obimu, ali da ove godine predstavlja opasnost po sve generacije.

"Pik može da se produži i februar je mesec u kojem se odvija grip, mi ne možemo da očekujemo da do kraja februara zbog toga dođe do smirivanja situacije", naveo je on.

Navodi i da prati zaključke naučnika koji se bave proučavanjem pandemije, i potvrđuje njihov utisak da će korona opstati.

"Još ćemo imati probleme sa koronom i gripom, ali će kasnije oko juna biti već mirniji period, ne mislim da će omikron nestati, ali "dok god ima goruićeg materijala, on će goreti", poentirao je Tiodorović.

Ističe da o četvrtoj dozi za sada nema razgovora, ali da ipak smatra da neće biti kraj pandemije do kraja godine, jer nije svugde situacija ista, pa zaključuje da nema razloga panici ali ima razloga oprezu.

(Kurir.rs/B92)