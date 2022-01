KO ODLUČUJE DA LI ĆE KOVID BOLOVANJE BITI PLAĆENO 65 ILI 100 ODSTO PLATE: Jedno je preporuka, a drugo zakon, šta se više poštuje?

Sve je više zaposlenih na bolovanju zbog kovida i sve je više onih koji se pitaju kako firma plaća korona bolovanje ili boravak u kući zbog izolacije. Zakonski se isplaćuje 65 odsto, a preporuka Vlade je da bude 100 odsto.

Šta se više poštuje - preporuka ili zakon?

Zakon o radu nije se menjao i ne pravi razliku između kovid bolovanja ili nekog drugog. To znači da su poslodavci u obavezi da isplate 65 odsto od zarade. Međutim, Vlada je još u aprilu prošle godine preporučila da se isplaćuje cela zarada.

"Ovaj zaključak ne može direktno da se primeni, već poslodavac mora ili kolektivni ugovor u saradnji sa sindikatima da donese ili pravilinik o radu, uglavnom neki opšti akt, ukoliko nema tih opštih akata može ugovorima o radu kod svih zaposlenih da predvidi iznos do 100 odsto plaćenog bolovanja za tih 30 dana", kaže Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije.

Preporuka je i dalje na snazi, ali ne predstavlja obavezu za poslodavca.

"Činjenica da postoji preporuka Vlade da se isplaćuje 100 odsto nadoknada zarade. Međutim, to je samo preporuka i zato što zakon nije izmenjen poslodavci nemaju obavezu da isplaćuju veći iznos od toga. Sa druge strane, postoje poslodavci koji su i pre kovida isplaćivali veći iznos naknade zarade kada se radi o oboljenjima koja nisu profesionalna te stoga ti poslodavci i dalje to čine, ali to je prosto u diskreciji poslodavca", navodi Ksenija Ivetić Marlović, advokat za radno pravo.

Nedavno skraćen period izolacije za obolele i kontakte doveo je do novih nedoumica.

"Bolovanje određuje lekar i on će odrediti prema stanju svakog pacijenta, koliko taj pacijent treba da bude na bolovanju – neko manje, neko duže, zavisi kakvo je stanje tako da će opet bolovanje biti kako odredi lekar i u skladu sa tim će se isplaćivati naknada zarade u smislu dužine trajanje bolovanja", dodaje advokatica.

Već dve godine privreda se bori sa kovidom. Teško je naći zamenu za bolesne radnike, opada produktivnost, neki se poslovi otkazuju.

"Teško je uspostaviti te procese i uz najbolju moguću organizaciju, najbolji mogući menadžment i ideju, problem je veliki. Poslodavac svaki ulaže u svoje zaposlene, ako je on oformio neki svoj tim on želi zaposlene da zadrži, da motiviše i velika većina bi isplatila 100 odsto, ali teško je u današnjem momentu zaraditi da bi mogao i te neke ekstra troškove da pokriješ", naglašava Budimčevićeva.

Korona brojke rastu iz dana u dan, ali ne postoji precizan podatak o tome koliko je osoba na bolovanju. Inače, naknadu za sprečenost za rad do 30 dana isplaćuje poslodavac, a za duži period Fond za zdravstveno osiguranje.

(Kurir.rs/RTS)