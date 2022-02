KO MENJA MEDICINSKE RADNIKE KADA OBOLE OD KORONE: Oko 2.000 njih je na bolovanju, prekidaju odmor da bi menjaju bolesnog kolegu

Među zaraženima sve više je i medicinskih radnika. Kolege menjaju jedni druge, a neretko prekidaju i odmor kako bi zdrastveni sistem funkcionisao.

Otvaraju bolovanja za građane, ali i za kolege. Svakodnevno se u zdravstvenim ustanovama razboljevaju i lekari, sestre, laboranti, tehničari...

"Taj jedan tim kovid ambulante jedan doktor jedna sestra, laborant, RTG tehničar, epidemiolog, pa imate tri tima, pa pet ambulanti, to je nekih 25 ljudi i uvek imate dvoje troje u rezervi, ako neko ispadne. Malo je veći problem sa laboratorijom ali povukli smo neke ljude iz laboratorije sa Karaburme i Borče, tako da funkcioniše sve ok", naglašava direktor DZ "Dr Milutin Ivković" Palilula Aleksandar Stojanović.

Raspored dežurstava koji se ranije važio na nedeljnom nivou, sada se menja skoro svakog sata.

"Svaki dan ga pravimo, svaki sat, na primer nikad ne znamo šta će biti ujutru. Obično ujutru kada dođu lekari neko se javi dan ranije i onda pravimo drugu zamenu, neko ko je bio u ambulanti gde je manja frekvencija posla prebacimo ga ovde tako da funkcioniše to", navodi Stojanović.

Već dve godine zdravstveni radnici se bore sa epidemijom i nisu retke situacije kada moraju da prekinu odmor kako bi zamenili bolesnog kolegu.

"Uvek kada imamo pik epidemije onda to pogađa i zdravstvene radnike najviše i tada imamo i najviše otsutnih zdravstvenih radnika. I to je nešto što je uobičajeno i očekivano. Zdravstvo uspeva da održi kapacitet i da primi sve pacijente i da odgovori svim zahtevima pacijenata upravo na nivou kolegijalnosti i toga što kolege prihvataju smene jedne od drugih i pokušavaju da pokriju sve one koji su trenutno na bolovanju", ističe direktor Lekarske komore Milan Dinić.

Najveći pritisak je na domovima zdravlja, ali pune se i bolnice.

"Ono što mi možemo primetiti kao specifičnost ovog talasa jeste da je trenutno primarna zdravstvena zaštita pod mnogo većim pritiskom zato što imamo jako veliki broj ljudi pozitivnih, ali na svu sreću, uspeva većina da se reši na primarnom nivou, ali na ovako veliki broj pacijenata pozitivnih bez obzira što je manji broj komplikacija procentualno u apsolutnom broju to jednako opterećuje i sekundarni i tercijalni nivo, odnosno bolnice", kaže Dinić.

Broj obolelih zdravstvenih radnika svakodnevno se menja, prema nekim podacim, trenutno ih je oko dve hiljade na bolovanju zbog kovida 19.

