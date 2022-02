IMA LI JOŠ NEKA TAKVA KAO TI: Lidija otkrila kako su je Arkan i Ceca zaposlili i koliku PLATU je imala

Lidija Ćirić, pisac, u svojevrsnoj ispovesti pred TV kamerama otkrila je kako je bilo raditi u butiku kod Cece i Željka Ražnatovića Arkana ali i otkud to da je ona bila angažovana da čuva tada tek rođenu Anastasiju.

"Mojoj sestri je zazvonio telefon. Ona je stanovala preko puta hotela Jugoslavija i pozvao ju je čovek koji je bio nekad u Arkanovoj gardi. Ceca traži za butik devojku. On je tražio tu jednu Maju ali ona nije bila tu a ja sam tog dana došla do moje sestre. I ona mu kaže - Maja nije tu ali tu je Lidija. Ja sebe nisam videla u tome, šta ću ja u butiku ja i haljine ne idemo zajedno. I on reče mojoj sestri da ja odem do Jugoslavije i da se javim Ceci. Dvoumila sma se jer - em stigla tek sa treninga, em gde ću na razgovor za posao u trenerci. Ali čujem dobra je plata. U to vreme 500 maraka kad su svi imali po tri marke platu", priča Lidija.

O Arkanu ništa pre toga nije znala.

"Ja sam u patikama i trenerci sa treninga, pa ako vam se svidim, svidim. Ako ne, odoh. Ceca me pozvala da uđem. Oduševila se što se zovem kao njena sestra. Rekla mi je da bih već od sutra počela da radim ali u muškom butiku. Ja sam tek tad saznala da tu ima četiri butika. I sad ne mogu da kažem da neću. I pojavljuje se Željko. Odmah ga je pozvala da me upozna i odmah mu i rekla da sam došla sa treninga. A Željko kad čuje da treniraš, ne pušiš, ne piješ on se oduševi. On me pogleda i kaže - dobro, super. On mi pokazao butike. Radila bi već od sutra od 12 do 8. Pogledao me i pitao - ima li još neka takva kao ti. E, rekoh mu, kao ja nema više nijedna", priča Lidija za "Fajter", a prenosi Mondo.

"Videla sam Cecu i njega pre toga na televiziji i to je to. Bilo mi je čudno što svi ustaju kad on uđe, jedino ja sedim. Onda su mi objasnili ko je on. Arkan je kapirao da ja imam poštovanje prema njemu ali da nemam strah i to se i Arkanu ali i Ceci dopalo. Kad su se butici zatvorili onda je on tražio da dođem da radim u njegovoj poslastičarnici "Ari". Ma kakvi, pa meni će ajncer da ispadne. E onda su me angažovali da čuvam Anastasiju. Ona se rodila te 1998. Čuvala sam je do bombardovanja. Posle sahrane nismo ostale u kontaktu", ispričala je Lidija.

Podsetimo, Arkan je ubijen u hotelu Interkontinental 15. januara 2000. godine. O tome je jednom prilikom detaljno govorio nekadašnji šef Odseka za krvne delikte Žarko Popović Pop

"Najveći doprinos u smislu validnih dokaza za ubistvo Arkana dala je naša kriminalistička tehnika. Na vrlo profesionalan način je izuzela tragove od Momira Gavrića na licu mesta koji su posle na suđenju nesumnjivo dokazali i ubedili sud da je on bio na licu mesta i da je izvršio to krivično delo. Njima kapa dole za taj uviđaj", rekao je Popoivić i dodao:

"Isto veče kada se desilo ubistvo ja sam od prijateljske veze sa ulice saznao sve o obistvu Arkana. Radi se o licu koje je takođe targetirano bilo od strane onih koji su učestvovali u ubistvu Arkana. Rekao mi je da su oni u dogovoru pripremali to ubistvo nekoliko dana. Bili su na Paliću na dočeku Srpske nove godine gde su definitivno trebali da se dogovore. Operativac iznutra im je bio pokojni Jorga koji je sedeo u Interkontinentalu kad i Arkan. Čak je Jorga i pričao sa njim u nameri kao da mu proda neki auto. Arkan je zajedno sa njim u jednom trenutku čak i izašao iz hotela. Sami su bili. Jorga mu je doterao taj “audi”. Arkanu se nije dopao. Vratili su se u hotel. Kriminalci su se u to vreme mnogo okupljali po hotelima. Valjda gledali Al Kaponea pa su i oni tako hteli".

Po metak u glavu

"Kada su došli u Beograd oni su uzeli oružje. Gavrić je imao cz 99, ušao je u hotel, seo je u onaj separe leđa na leđa sa Ražnatovićem. Za tako nešto treba ipak imati petlju. Ceca i Arkanov telohranitelj Zvonko Mateović isto su tu bili. Arkan je sedeo sa Garićem i Milenkom Mandićem. Sedeli su i popunjavali tikete za sportsku kladionicu. U jednom trenutku Arkan kaže Ceci – ajde bre beži tamo, idi sa Zvonkom kod Lidije u butik, sedite tamo da mi popunjavamo tikete. Otišli su i bili su na nekih 20 metara od Arkana. Gavrić je sedeo i pio kafu. Arkan se u jednom trenutku okrenuo i pogledao ga.

On je bio naslonjen leđa na leđa sa Arkanom. I ništa. Gavrić je inače bio neupadljiv lik. U jednom trenutku Gavrić vadi pištolj. Metak je već bio u cevi, samo je zategao oroz. I svima po metak u glavu i onda overe. Posle toga mirno, bez trčanja kreće ka onim rotirajućim vratima. Mateović istrčava i ima Gavrića na nišanu. Krenuo je da opali ali mu se pištolj zaglavio. Onda mu je Ceca iz njene torbice bacila pištolj ‘valter ppk’ 7.65 milimetara. On je sa te daljine Gavrića pogodio tačno ispod pancira. Pritom mu je malo oštetio i neke nerve oko kičmenog stuba tako da su se ovom noge oduzele i on je pao", ispričao je Popović.

Kurir.rs/Mondo