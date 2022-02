NOVI PRAVILNIK ZA VRTIĆE DONEO MUKE RODITELJIMA: Za izostanak potrebno opravdanje, a evo u kojim slučajevima plaćate manje

Pravilnikom koji se u vrtićima primenjuje od septembra neki roditelji nisu zadovoljni, a prvi put su i u obavezi da dostave rešenja o godišnjem odmoru. Od septembra deca u vrtićima imaju pravo na 10 dana neopravdanog odsustva. I tada se roditeljima umanjuje cena vrtića za 50 odsto po danu nedolaska.

Kao i do sada, uz lekarsko uverenje, računi će takođe biti umanjeni, a roditelji su, prvi put, u obavezi da dostave i rešenje o godišnjem odmoru. Omikron i pandemija pogoršavaju situaciju.

"Neki od roditelja smatraju da to nije u redu, zato što u nekim situacijama oni žele da ostave dete kod kuće, a u tom slučaju oni moraju da plaćaju punu cenu vrtića. Naravno, sa druge strane, ono što je vrlo važno da istaknemo je to da imamo dosta dece koja bi sigurno redovno išla u vrtić, a nisu upisana i mislim da je to jedan od razloga zašto je takav pravilnik donesen", rekla je Gordana Plemić, direktorka Udruženja "Roditelj".

Pravilnik donosi i neke pogodnosti. Ako sami donosite hranu za svoje dete, vrtić ćete platiti manje. Račune neće plaćati ni kada se ustanova renovira, a detetu nije obezbeđen boravak u drugom objektu, kao i kada se zbog epidemije radi u ograničenom kapacitetu ili je dete u samoizolaciji.

"Ono što predstavlja još jednu olakšicu za roditelje to je mogućnost da se izjasne da njihovo dete ne boravi u vrtiću jedan određeni vremenski period kada plaćaju 50 odsto, što dokazuju jednom izjavom. To je u slučajevima kada je dete dugo bilo bolesno, ili ukoliko planiraju proširenje porodice, pa da se na taj način zaštiti i majka trudnica", istakla je Biljana Gajić, direktorka PU "Sveti Sava".

Ipak, roditelje najviše brinu virusi. Andrijani Mirčeti, majci čije dete ide u jaslice, promene pravilnika ne odgovaraju, jer zbog njih dete mora da vodi u vrtić i kada vladaju virusi. Pre to nije morala da čini, bilo je dovoljno da se javi vaspitaču i da dobije umanjenje računa.

To je pre uvođenja novog pravilnika bilo dovoljno i kada roditelji mlađe dete ne vode u vrtić dok je starije na zimskom raspustu. Sada i u tom slučaju mora da se plati puna cena.

"To jeste jedan od velikih problema kad imate jedno školsko dete, a drugo dete u vrtiću i ne možete da ga odvedete dete kod bake, deke, negde van grada, roditelji se najviše žale na taj deo, zato što je tim pravilnim određeno da van godišnjeg odmora samo 10 dana u toku godine možete pravdati te neke vanredne situacije kada dete ne dolazi u vrtić", kaže direktorka Udruženja "Roditelj" Gordana Plemić.

Prema njenim rečima, trebalo bi da se obrati pažnja na to i da se nađe način da roditelji u takvim situacijama mogu doneti neku potvrdu, pismenim putem zatražiti da u određenom vremenskom periodu dete neće dolaziti u vrtić.

"Ukoliko to bude usaglašeno nekim pravilnicima, mi možemo da izađemo u susret roditeljima u vezi sa tim pitanjem, ali u ovom momentu kroz ovaj pravilnik koji je sada izmenjen daje im se mnogo mogućnosti za korišćenje povlašćenog boravka deteta, tako da ne vidim zašto bi to sada predstavljalo toliki problem, mislim da imaju dovoljno alternativa", napominje Biljana Gajić.

Prema podacima Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu početkom godine je samo 20 odsto mališana dolazilo u vrtić.

